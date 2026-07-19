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மதுரை அருகே பட்டியலின மக்களின் வீடுகள் மீது தாக்குதல் - 3 பேர் கைது

சாதி ரீதியான மோதலில் ஈடுபடுவோர், கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்று மதுரை மாவட்ட எஸ்.பி தேவநாதன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மதுரை அருகே பட்டியலின மக்களின் வீடுகள் மீது தாக்குதல்- 3 பேர் கைது
மதுரை அருகே பட்டியலின மக்களின் வீடுகள் மீது தாக்குதல்- 3 பேர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 7:19 PM IST

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மதுரை: பட்டியலின மக்களின் வீடுகளை சேதப்படுத்தி முதியவர் ஒருவரை தாக்கியதாக 3 பேரை மதுரை மாவட்ட காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

மதுரை கிழக்கு ஒன்றியம், காயாம்பட்டி கிராமத்தில் நுழைந்த மூன்று பேர், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட துணை செயலாளர் வீடு உட்பட நான்கு வீடுகளை ஆயுதங்களால் தாக்கி சேதப்படுத்தினர். அதனைத் தட்டிக்கேட்ட முதியவர் ஒருவரையும் தாக்கியுள்ளனர். அதற்குள் அக்கம் பக்கத்தினர் கூச்சலிட்டதால் மூன்று பேரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.

இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "மதுரை மாவட்டம், ஊமச்சிகுளம் உட்கோட்டம், ஒத்தக்கடை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட காயாம்பட்டி கிராமத்தில் இன்று அதிகாலை சுமார் 3 மணி அளவில் மாற்று சமுதாய இளைஞர்கள் 3 பேர், பட்டியலின சமூக குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்து அங்கு படுத்திருந்த முதியவரான சுப்பன் (70) என்பவரை ஆயுதத்தால் தாக்கியுள்ளனர்.

இதில், தலையில் காயம் ஏற்பட்டு முதியவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள 4 வீடுகளின் ஓடுகளை சேதப்படுத்திவிட்டு அவர்கள் தப்பியோடியுள்ளனர்.

மதுரை சரக காவல் துறை துணைத் தலைவர் அபினவ் குமார், மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மலைச்சாமி மகன் ராமர் (26), மலைச்சாமி மகன் லட்சுமணன் (26), முருகன் மகன் பிரவீன்(34) ஆகிய மூன்று பேரையும் உடனடியாக கைது செய்தனர்.

அவர்கள் மூன்று பேரும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மக்களுக்கு பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் விதமாக போலீஸார் பாதுகாப்பு பணி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்" என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், இதுபோன்ற சாதி ரீதியான மோதலில் ஈடுபடுவோர், கைது செய்யப்பட்டு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்று மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

SCHEDULED CASTES
MADURAI KAYAMPATTI
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ATTACK ON HOUSES OF SC IN MADURAI

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