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வருமான வரித்துறை சோதனைக்கு இடையூறு: செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்

கரூர் நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் இன்று ஆஜரானதால், அவர் நாளை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி ஜாமீன் நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 8:22 PM IST

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கரூர்: வருமான வரித்துறை அதிகாரியின் வாகனத்தை தாக்கிய வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் கரூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

கரூரில் கடந்த 2023-ஆம் வருடம் மே 25-ஆம் தேதி செந்தில் பாலாஜி சகோதரர் அசோக்கின் வீட்டில் வருமானவரி அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமால் தடுத்து, அவர்கள் வந்த காரை உடைத்து சேதப்படுத்தியதாக மாநகராட்சி கரூர் மேயர் கவிதா உட்பட 150-க்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்னர் நிபந்தனை ஜாமீனில் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் பெற்றார். இந்த வழக்கில் இன்று கரூர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணைக்கு அசோக் குமார் தனது வழக்கறிஞர்களுடன் நேரில் ஆஜாரனார்.

இதற்கிடையே, ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் குதிரைப் பேரம் நடைபெற்றதாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில், நேரில் ஆஜராக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருந்தனர். இந்த வழக்கில் இருவருக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முன்ஜாமின் வழங்கி கடந்த ஜூலை 08-ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

உத்தரவு நகல் கிடைத்த 15 நாட்களில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து 25 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான சொந்த ஜாமீனும், அதே தொகைக்கான இருநபர் ஜாமீனும் செலுத்த வேண்டும் எனவும், மறுஉத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை காலை 10.30 மணிக்கும், மாலை 5.30 மணிக்கும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்றும் உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்திருந்தது.

இதற்கிடையே முன்ஜாமின் நிபந்தனைபடி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகாத இருவரும், விசாரணையின் போது காவல் துறையினர் தங்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என உத்தரவிடும்படி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன் கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதி மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் உள்ளதால், முன்கூட்டியே இதுபோன்ற உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து இன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, ஜாமீன் உத்தரவாதத்தை செந்தில் பாலாஜி அளித்தார். ஆனால், கரூர் நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் இன்று ஆஜரானதால், நாளை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி அவர் ஜாமீன் நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

INCOME TAX RAID
வருமான வரித்துறை சோதனை
செந்தில் பாலாஜி
அசோக்
SENTHIL BALAJI

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