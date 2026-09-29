பயணிகளின் கவனத்திற்கு... தமிழகத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு - முழு விவரம்
தாம்பரம், எழும்பூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் இருந்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களில் கூடுதலாக இணைக்கப்படும் நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக பயண பெட்டிகள் குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : September 29, 2026 at 3:15 PM IST
சென்னை: அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும், பயண வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும் பல்வேறு ரயில்களில் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருக்கிறது.
நிரந்தர கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள ரயில்கள் & விவரங்கள்
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|20681/20682
|தாம்பரம் - செங்கோட்டை - தாம்பரம் சிலம்பு அதிவிரைவு ரயில்
|இரண்டடுக்கு ஏசி - 1
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 2
|படுக்கை வசதி - 3
|பொது இரண்டாம் வகுப்பு - 1
இந்த கூடுதல் இணைப்பானது தாம்பரத்திலிருந்து 02 அக்டோபர் 2026 முதலும், செங்கோட்டையிலிருந்து 03 அக்டோபர் 2026 முதலும் அமலுக்கு வரும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|22657/22658
|தாம்பரம் - கன்னியாகுமரி - தாம்பரம் அதிவிரைவு ரயில்
|இரண்டடுக்கு ஏசி- 1
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 2
|படுக்கை வசதி - 3
|பொது இரண்டாம் வகுப்பு - 1
இந்த கூடுதல் இணைப்பானது தாம்பரத்திலிருந்து 04 அக்டோபர் 2026 முதலும், கன்னியாகுமரியிலிருந்து 05 அக்டோபர் 2026 முதலும் அமலுக்கு வரும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|12243/12244
|டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - கோயம்புத்தூர் - சதாப்தி அதிவிரைவு ரயில்
|ஏசி நாற்காலி - 1
இந்த கூடுதல் இணைப்பானது 01 அக்டோபர் 2026 முதல் இரு மார்க்கங்களிலும் அமலுக்கு வரும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|16159/16160
|சென்னை எழும்பூர் - மங்களூரு சென்ட்ரல் - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில்
|படுக்கை வசதி - 1
இந்த கூடுதல் இணைப்பானது தாம்பரத்திலிருந்து 29 செப்டம்பர் 2026 முதலும், மங்களூருவிலிருந்து 01 அக்டோபர் 2026 முதலும் அமலுக்கு வரும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|22207/22208
|டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 2
இந்த கூடுதல் இணைப்பானது சென்னையிலிருந்து 02 அக்டோபர் 2026 முதலும், திருவனந்தபுரத்திலிருந்து 04 அக்டோபர் 2026 முதலும் அமலுக்கு வரும்.
தற்காலிக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள ரயில்கள் & விவரங்கள்
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|22624/22623
|மதுரை - தாம்பரம் - மதுரை விரைவு ரயில்
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 5
|படுக்கை வசதி - 1
மதுரையிலிருந்து 03 அக்டோபர் 2026 முதல் 02 ஜனவரி 2027 வரையும், தாம்பரத்திலிருந்து 04 அக்டோபர் 2026 முதல் 03 ஜனவரி 2027 வரையும் இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|16003/16004
|டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - நாகர்சோல் விரைவு ரயில்
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 2
சென்னையிலிருந்து 04 அக்டோபர் 2026 முதல் 03 ஜனவரி 2027 வரையும், நாகர்சோலிலிருந்து 05 அக்டோபர் 2026 முதல் 04 ஜனவரி 2027 வரையும் இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|16093/16094
|சென்னை சென்ட்ரல் - லக்னோ விரைவு ரயில்
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 1
சென்னையிலிருந்து 03 அக்டோபர் முதல் 29 டிசம்பர் 2026 வரையும், லக்னோவிலிருந்து 05 அக்டோபர் முதல் 31 டிசம்பர் 2026 வரையும் இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|16175/16176
|சென்னை எழும்பூர் - காரைக்கால் விரைவு ரயில்
|படுக்கை வசதி - 1
எழும்பூரிலிருந்து 28 செப்டம்பர் 2026 முதல் 04 ஜனவரி 2027 வரையும், காரைக்காலில் இருந்து 01 அக்டோபர் 2026 முதல் 07 ஜனவரி 2027 வரையும் இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
16053/16054
&
16057/16058
|சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில்கள்
|நாற்காலி பெட்டி - 1
இரு மார்க்கங்களிலும் 01 அக்டோபர் 2026 முதல் 04 ஜனவரி 2027 வரை இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
|வண்டி எண்
|பெயர்
|இணைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள்
|12694/12693
|தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் - தூத்துக்குடி முத்துநகர் விரைவு ரயில்
|மூன்றடுக்கு ஏசி - 1
தூத்துக்குடியிலிருந்து 30 செப்டம்பர் முதல் 30 அக்டோபர் 2026 வரையும், சென்னை எழும்பூரிலிருந்து 01 அக்டோபர் முதல் 31 அக்டோபர் 2026 வரையும் இந்த இணைப்புகள் அமலில் இருக்கும்.
அசாம் - பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் (தமிழ்நாடு மார்க்கமாக)
தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர பெட்டிகள் இணைப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள நிலையில், பயணிகளின் கூடுதல் நெரிசலை சமாளிக்க வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை (தேவைக்கேற்ப ரயில்கள்) அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, வண்டி எண். 05952/05951 நியூ தின்சுகியா - SMVT பெங்களூரு - நியூ தின்சுகியா சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. அதில் வண்டி எண். 05952 நியூ தின்சுகியா - SMVT பெங்களூரு சிறப்பு ரயிலானது தமிழ்நாட்டில் பெரம்பூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை வழியாக செல்லும்.
அசாம் மாநிலம் நியூ தின்சுகியாவிலிருந்து அக்டோபர் 08, 15, 22, 29 மற்றும் நவம்பர் 05, 12 (வியாழக்கிழமைகளில்) ஆகிய தேதிகளில் மாலை 18.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, நான்காவது நாள் காலை 09.30 மணிக்கு SMVT பெங்களூரு சென்றடையும் (6 சேவைகள்).
மறு மார்க்கத்தில் வண்டி எண். 05951 SMVT பெங்களூரு - நியூ தின்சுகியா சிறப்பு ரயில் (ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர் வழியாக): SMVT பெங்களூருவிலிருந்து அக்டோபர் 12, 19, 26 மற்றும் நவம்பர் 02, 09, 16 ஆகிய தேதிகளில் (திங்கட்கிழமைகளில்) நள்ளிரவு 00.05 மணிக்கு புறப்பட்டு, மூன்றாவது நாள் மாலை 16.25 மணிக்கு நியூ தின்சுகியா சென்றடையும் (6 சேவைகள்).
இந்த ரயில்களில் 18 - மூன்றடுக்கு ஏசி பெட்டிகளும், 2 - லக்கேஜ் மற்றும் பிரேக் வேன்களும் உள்ளன.
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நிறுத்தங்கள்
நியூ தின்சுகியா - SMVT பெங்களூரு - நியூ தின்சுகியா சிறப்பு விரைவு ரயில்கள், நியூ தின்சுகியா, திப்ருகர், தேமாஜி, வடக்கு லக்கிம்பூர், ஹர்முதி, விஸ்வநாத் சராலி, ரங்கபாரா வடக்கு, ரங்கியா, பார்பேட்டா சாலை, நியூ பொங்கைகான், கோக்ராஜார், நியூ கூச் பெஹார், நியூ ஜல்பைகுரி, கிஷன்கஞ்ச், மால்டா டவுன், ராம்பூர்ஹாட், போல்பூர், பர்தமான், தன்குனி, அந்துல், கரக்பூர், பத்ரக், ஜாஜ்பூர், கட்டாக், புவனேஸ்வர் ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும்.
மேலும் குர்தா சாலை, பிரம்மபூர், பலாசா, ஸ்ரீகாகுளம், விஜயநகரம், துவ்வாடா, ராஜமுந்திரி, விஜயவாடா, ஓங்கோல், நெல்லூர், கூடூர், பெரம்பூர் (அதிகாலை 03.10/03.20 மணி), காட்பாடி (அதிகாலை 04.55/05.00 மணி), ஜோலார்பேட்டை (அதிகாலை 06.30/06.35 மணி), பங்காரப்பேட்டை, ஒயிட்ஃபீல்டு, கிருஷ்ணராஜபுரம், SMVT பெங்களூரு ஆகிய நிறுத்தங்களில் நின்று செல்லும்.