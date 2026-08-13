தேன்கனிக்கோட்டை அருகே 8 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை: காவல்துறை தீவிர விசாரணை
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : August 13, 2026 at 5:52 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அருகே பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய 8 வயது சிறுமி, அடையாளம் தெரியாத நபரால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மலை கிராமத்தை சேர்ந்த அந்த சிறுமி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரை அடுத்த தேன்கனிக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் 4 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
அந்த சிறுமி நேற்று (ஆக. 13) மாலை பள்ளி முடிந்து, தனது வீட்டிற்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். வழியில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் அந்த சிறுமியை கடத்திச் சென்று காட்டுப் பகுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு, தப்பிச் சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி வீட்டுக்கு வந்து தனது பெற்றோரிடம் நடந்த சம்பவத்தை கூறியுள்ளார். அதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், உடனடியாக சிறுமியை கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிறுமிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது தொடர்பாக, சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், தேன்கனிக்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்து, இக்கொடூரச் செயலில் ஈடுபட்டு தப்பியோடிய அந்த நபரைத் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
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சிறுமி ஒருவர் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பியபோது, கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுக்கு உள்ளான சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.