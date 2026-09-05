ஏடிஎம் இயந்திரத்தை திருடிச் சென்ற கொள்ளையர்கள் - காவல்துறை தீவிர விசாரணை
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூ.10 லட்சம் வரை பணம் இருந்தததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 5, 2026 at 6:32 PM IST
திருவள்ளூர்: மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் ஏடிஎம் இயந்திரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், மேட்டு கண்டிகை, கூடப்பாக்கம் பகுதியில் ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்தின் ஏடிஎம் மையம் இயங்கி வருகிறது. இந்த ஏடிஎம் மையத்தில் அனைத்து வங்கிகளின் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தியும் பணம் எடுக்கும் வசதி உள்ளது. சென்னை- திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள இந்த ஏடிஎம் மையத்தை பொதுமக்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (செப்.05) காலை வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் வழக்கம்போல் பணத்தை எடுப்பதற்காக அந்த ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது, ஏடிஎம் இயந்திரம் இல்லாததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன், ஹிட்டாச்சி ஏடிஎம் நிறுவனத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக தகவல் அளித்துள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து விரைந்து வந்த வங்கி ஊழியர்கள், ஏடிஎம் மையத்தில் இருந்து ஏடிஎம் இயந்திரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, வெள்ளவேடு காவல் நிலையத்தில் அந்நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து, பூந்தமல்லி காவல்துறை துணை ஆணையர் தலைமையிலான 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து ஏடிஎம் மையத்திற்கு அருகில் உள்ள கடைகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
வெள்ளவேடு காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இரவு நேரங்களில் ரோந்து பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என காவல்துறைக்கு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூ.10 லட்சம் வரை பணம் இருந்தததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏடிஎம் இயந்திரம் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.