சினிமாவை மிஞ்சிய பயங்கரம்| கேஸ் வெல்டிங் மெஷினால் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ.9 லட்சம் கொள்ளை!
ஏடிஎம் மையத்தில் தடயங்களை சேகரித்து, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : August 25, 2026 at 7:28 PM IST
காஞ்சிபுரம்: சோமங்கலம் அருகே தனியார் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கேஸ் வெல்டிங் மெஷினால் உடைத்து, 9 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளை அடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தப்பிச் சென்ற கொள்ளையர்களை காவல் துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சோமங்கலம் அருகே குன்றத்தூர் - ஸ்ரீபெரும்புதூர் நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி புதுப்பேர் பகுதியில் தனியார் வங்கிக்கு சொந்தமான ஏடிஎம் மையம் உள்ளது.
அந்த மையத்திற்குள் இன்று அதிகாலை 2.45 மணி அளவில், பணம் எடுப்பது போல் உள்ளே நுழைந்த மர்ம நபர்கள், முகத்தை துணியால் மூடிய படி, இரும்பு ஆயுதங்கள் மற்றும் கேஸ் வெல்டிங் மிஷின் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி ஏடிஎம் இயந்திரத்தை இரண்டாக உடைத்து உள்ளனர்.
இது தொடர்பாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "கொள்ளையர்கள் தங்களின் அடையாளங்கள் வெளியே தெரிந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக, ஏடிஎம் மையத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் மீது கருப்பு நிற ஸ்பிரே பெயிண்ட்டை அடித்து மறைத்துள்ளனர்.
மேலும் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைக்கும் போது வங்கித் தலைமையகத்திற்கு தகவல் சொல்லும் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை அலாரத்தின் வயர்களை துண்டித்துள்ளனர்.
அலாரம் முடக்கப்பட்டதை உறுதி செய்த பின்னர், தங்களோடு கொண்டு வந்திருந்த கேஸ் வெல்டிங் இயந்திரம் மூலம் ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் இரண்டாக உடைத்து, அதிலிருந்த ரூ.9 லட்சம் பணத்தை அள்ளிக்கொண்டு தப்பியோடியுள்ளனர்" என்றார்.
இன்று காலை விடிந்த பிறகு ஏடிஎம் இயந்திரம் உடைக்கப்பட்டுக் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக சோமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர்.இதனையடுத்து தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரக உதவி ஆணையர் கார்த்திகேயன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். தடயவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு முக்கியத் தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
இந்த சம்பவம் குறித்து சோமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். கொள்ளையர்களைப் பிடிக்க தாம்பரம் தனிப்படை போலீசார் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை இணைந்து 5 தனிப்படைகளை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்பகுதியில் உள்ள பிற கடைகளின் சிசிடிவி பதிவுகள் மற்றும் செல்போன் கோபுர சமிக்ஞைகளை வைத்து மர்ம நபர்களை போலீசார் வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.