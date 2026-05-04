ஆத்தூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆத்தூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஐ. பெரியசாமி, அதிமுக சார்பில் ஏ. விஸ்வநாதன், தவெகவில் கலைசெல்வி, நாதகவில் டாக்டர் சீமோன் ஜஸ்டின் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:14 AM IST

ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்): விஐபி தொகுதியாக அறியப்படுகிற ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் கள நிலவரம் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் வரலாற்றில் முதன்முறையாக 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. முந்தைய தேர்தல்களில் இல்லாத வகையில் இந்த முறை இளம் தலைமுறையினர் அரசியலில் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் ஈடுபாட்டுடனும் வந்து வாக்களித்தனர்.

தமிழகத்தில் இம்முறை 4 முனை போட்டி நிலவும் நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் இம்முறையும் திமுக தான் வெற்றிபெறும் என்று கூறியிருக்கின்றன. இருப்பினும், முதல்முறை தேர்தல் களம் கண்டுள்ள தவெக எந்தெந்த தொகுதிகளில் எத்தனை வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கள நிலவரத்தில், விஐபி தொகுதியாக அறியப்படுகிற ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி குறித்து பார்க்கலாம். திமுகவின் கோட்டை என்று அறியப்படுகிற ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி ஒரு தனி தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் தான் கடந்த முறை திமுக அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார்.

ஆத்தூர் தொகுதியில் மொத்தம் 2,59,846 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், நடந்து முடிந்துள்ள தேர்தலில் 89.39% பேர் வாக்களித்துள்ளனர். மலைகள் நிறைந்த பகுதியாக அறியப்படுகிற இந்த தொகுதியானது 1952இல் உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை 16 சட்டமன்ற தேர்தல்களை இத்தொகுதி சந்தித்திருக்கிறது. அதில் 9 முறை திமுகவும், 5 முறை அதிமுகவும், 2 முறை காங்கிரஸும் வெற்றிபெற்றிருக்கிறது.

திமுக சார்பில் ஐ. பெரியசாமி 6 முறை வெற்றிபெற்று திமுகவின் கோட்டையாக ஆத்தூரை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார். இந்த முறை திமுக சார்பில் ஐ. பெரியசாமியும், அதிமுக சார்பில் ஏ. விஸ்வநாதனும், தவெக சார்பில் கலைசெல்வி என்பவரும், நாதக சார்பில் டாக்டர் சீமோன் ஜஸ்டின் என்பவரும் போட்டியிட, மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர்.

ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியைப் போன்றே ஆத்தூர் தொகுதியிலும் 2021, 2016 மற்றும் 2011 ஆகிய 3 தேர்தல்களிலும் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஐ. பெரியசாமி தான் தன்னை எதிர்த்து களம் கண்ட அனைத்து வேட்பாளர்களையும் பின்னுக்கு தள்ளி வெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே இந்த முறையும் ஆத்தூர் தொகுதியில் திமுகவிற்கு தான் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் சாதகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது.

ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021ஐ. பெரியசாமிதிமுக
2016ஐ. பெரியசாமிதிமுக
2011ஐ. பெரியசாமிதிமுக

