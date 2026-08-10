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அத்தாணி வனத்தில் உயிரிழந்த சிறுத்தையின் உடல் பாகங்கள் எரிப்பு - வன ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட்

புலி, சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் உயிரிழந்தால் அதுகுறித்து தேசிய புலிகள் காப்பக ஆணையத்துக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறையை பின்பற்றாததால் வன ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது.

சிறுத்தை எரித்த விவகாரத்தில் சிக்கிய பிரவீன் - மைதிலி - நந்தினி
சிறுத்தை எரித்த விவகாரத்தில் சிக்கிய பிரவீன் - மைதிலி - நந்தினி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 4:30 PM IST

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ஈரோடு: அந்தியூர் வனச்சரகத்துக்குட்பட்ட அத்தாணி வனப்பகுதியில் இறந்து கிடந்த சிறுத்தையின் உடல் பாகங்களை எரித்து அப்புறப்படுத்திய விவாகரத்தில் அத்தாணி வனக்காப்பாளர் மைதிலி, வனக்காவலர் பிரவீன் ஆகியோரை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கட் அப்பல நாயுடு சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், அத்தாணி வனப்பகுதியில் இறந்து கிடந்த சிறுத்தையின் உடல் பாகங்கள் எரிக்கப்பட்ட விவகாரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது. உயர் அதிகாரிகளுக்கு எந்த தகவலும் தெரிவிக்கப்படாமல் சிறுத்தையின் உடற்பாகங்கள் எரிக்கப்பட்டதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் பேரில், வனவர் நந்தினியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

விசாரணையில் உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவின்றி சிறுத்தையின் உடல் பாகங்கள் எரிக்கப்பட்டது உறுதியானது. இதனையடுத்து அத்தாணி வனக்காப்பாளர் மைதிலி, வனக்காவலர் பிரவீன் ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். இதற்கான உத்தரவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கட் அப்பல நாயுடு பிறப்பித்தார். மேலும் வனவர் நந்தியிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சிறுத்தைகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. சிறுத்தை, புலி போன்ற வன விலங்குகளை பாதுகாக்கும் வகையில் தேசிய புலிகள் காப்பக ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் புலி, சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் உயிரிழந்தால் அதுகுறித்து தேசிய புலிகள் காப்பக ஆணையத்துக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும்.

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அதன் பிறகு இறப்புக்கான காரணத்தை கண்டறிய சமூக ஆர்வலர்கள், கிராம வனக்குழுத் தலைவர் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் உடற்கூராய்வு நடத்தப்பட வேண்டும். கால்நடை மருத்துவர் அதே இடத்தில் உடற்கூராய்வு செய்து, இறப்புக்கான காரணத்தை அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பார்.

இந்த வழிகாட்டு நடைமுறையை பின்பற்றாமல் வனத்துறை ஊழியர்கள் சிறுத்தையின் உடல் பாகங்களை எரித்துள்ளனர். மேலும் இந்த சம்பவத்தை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் மறைத்துள்ளனர். இந்த குற்றங்களுக்காக சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் புலிகள் பாதுகாப்பில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக திகழ்ந்து வருகிறது. ஆனைமலை, முதுமலை, முண்டந்துறை, மேகமலை, சத்தியமங்கலம் ஆகிய 5 இடங்களில் உள்ள வனப்பகுதிகள் புலிகள் சரணாலயங்களாக திகழ்கின்றன. 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை எடுக்கப்படும் புலிகள் கணக்கெடுப்பானது இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடத்தப்பட்டது. இதன் இறுதி அறிக்கையானது அடுத்த ஆண்டு வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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