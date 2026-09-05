ETV Bharat / state

கனடா பெண்ணிடம் தோஷம் கழிப்பதாக கூறி நிர்வாண பூஜை நடத்தி பணம் பறித்த ஜோதிடர் கைது

புகாரின் அடிப்படையில் இசக்கி முத்து பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் செல்போன் எண்ணை வைத்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

மாம்பலம் காவல் நிலையம்
மாம்பலம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கோடம்பாக்கத்தில் கனடா பெண்ணிடம் தோஷம் கழிப்பதாக கூறி நிர்வாண பூஜை நடத்தி, அவரை மிரட்டி பணம் பறித்ததாக ஜோதிடர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கனடா குடியுரிமை பெற்ற 37 வயது இலங்கை தமிழ்ப் பெண் ஒருவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு வந்துள்ளார். ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட அவர், அப்போது, சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் தங்கிருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன்பு சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரைக்கு சென்ற அந்தப் பெண் அங்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த இசக்கி முத்து (45) என்பவரை சந்தித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அவர் கிளி ஜோதிடம் பார்த்து வந்துள்ளார். ஜோதிடம் பார்த்த போது அந்தப் பெண்ணின் தனிப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் அவரது எதிர்காலம் குறித்து இசக்கி முத்து பல்வேறு தகவல்களைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் இசக்கி முத்து மீது அந்தப் பெண்ணுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று புகழ் பெற வேண்டும் என்ற தனது விருப்பம் குறித்து அந்தப் பெண் இசக்கி முத்துவிடம் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அந்தப் பெண்ணை தொடர்பு கொண்ட இசக்கி முத்து அவரது ஜாதகத்தில் சில கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லை என்றும், அதனால் தோஷம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதனை நீக்குவதற்கு சிறப்பு பூஜை நடத்த வேண்டும் என்றும் கூறியதாகத் தெரிகிறது.

இந்தப் பூஜைக்கு ரூபாய் 70 ஆயிரம் செலவாகும் என்றும் இசக்கி முத்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தாம் கூறும் முறையில் பூஜையில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும், நள்ளிரவு நேரத்தில் விடியோ அழைப்பில் ஆடையின்றி இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்தப் பெண்ணிடம் கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இசக்கி முத்துவின் பேச்சை நம்பிய அந்தப் பெண் தான் தங்கியிருந்த அறையில் இருந்து அவர் கூறியபடி அந்தச் சடங்கில் பங்கேற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனை இசக்கி முத்து வீடியோ அழைப்பு மூலம் பார்த்தபடி பூஜை செய்ததகாவும், இதற்காக அந்தப் பெண்ணிடம் இருந்து ரூபாய் 20 ஆயிரம் பணம் பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மறுநாள் அந்தப் பெண்ணை மீண்டும் தொடர்பு கொண்ட இசக்கி முத்து வீடியோ அழைப்பில் நடைபெற்ற சம்பவத்தைத் தான் பதிவு செய்து வைத்திருப்பதாகக் கூறி, அந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு விடுவதாகவும் மிரட்டியுள்ளார். தொடர்ந்து, வீடியோவை பதிவிடாமல் இருக்க வேண்டுமானால், அதற்கு பதிலாக ரூபாய் 5 லட்சம் பணம் தர வேண்டும் எனவும் இசக்கி முத்து மிரட்டி உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கேரளத்தில் லாரி மீது அதிவேகமாக மோதிய கார் - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண், மாம்பலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் இசக்கி முத்து பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் செல்போன் எண்ணை வைத்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் அந்தப் பெண்ணிடம் இருந்து ரூபாய் 20 ஆயிரம் பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களையும் காவல் துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.

இதன் மூலம் அவர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் பகுதியில் பதுங்கியிருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து மாம்பலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த தனிப்படை காவலர்கள், குற்றாலத்துக்குச் சென்று இசக்கி முத்துவை கைது செய்தனர். பின்னர் இசக்கி முத்து சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, அவர் மீது மாம்பலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி ஆஜர் படுத்தப்பட்ட அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

TAGGED:

ASTROLOGER ARREST
CANADIAN WOMAN
ASTROLOGICAL AFFLICTION
ஜோதிடர் கைது
AFFLICTION ASTROLOGER ARREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.