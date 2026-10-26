முதுநிலை மருத்துவர்களின் கட்டாயப் பணிக்காலத்தை ஓராண்டாகக் குறைக்க வேண்டும் - டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
விலைவாசி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, பயிற்சி மருத்துவர்கள், முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகையைத் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: முதுநிலை மருத்துவர்களின் கட்டாயப் பணிக்காலத்தை ஓராண்டாகக் குறைக்க வேண்டும் மற்றும் பயிற்சி கால உதவித்தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, செய்தியாளரிடம் பேசிய சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளரும், மருத்துவருமான ஜி.ஆர். ரவீந்திரநாத், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் அரசு சாரா மருத்துவர்கள் (Non-Service Doctors) சுமார் 1,200 பேர் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளிலும், 250 பேர் உயர் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளிலும் சேர்ந்து பயின்று வருகின்றனர்.
இவர்கள் படிப்பை முடித்த பிறகு, இரண்டு ஆண்டுகள் அரசு மருத்துவமனைகளில் கட்டாயமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் அல்லது அதற்குப் பதிலாக ரூ. 40 லட்சம் முதல் ரூ. 50 லட்சம் வரை அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை நடைமுறையில் உள்ளது. கட்டாயப் பணியை நிறைவு செய்தால்தான் அவர்களது அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என்ற நிலையும் உள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய பணியிடங்கள் இல்லாத காரணத்தால், 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணைகளின்படி கட்டாயப் பணிக்காலத்தை இரண்டு ஆண்டுகளில் இருந்து ஓராண்டாகக் குறைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது. எதிர்காலத்திலும் அரசு மருத்துவமனைகளின் மருத்துவர்கள் தேவைக்கேற்ப கட்டாயப் பணிக்காலத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளலாம் என அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டன.
2021 ஆம் கல்வியாண்டில் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்தவர்கள், மூன்றாண்டுப் படிப்பை முடித்து 2025 பிப்ரவரியில் தேர்வெழுதிய பின்னர், மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் கட்டாயப் பணிக்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்றனர். மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்ககத்தின் (DMS) கீழ் உள்ள மருத்துவமனைகள், சென்னை மாநகராட்சி மருத்துவமனைகள் (GCC), மருத்துவக் கல்வி இயக்ககத்தின் (DME) கீழ் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் என மூன்று கட்டங்களாகக் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.
கலந்தாய்வு முறையாகவும் ஒரே கட்டமாகவும் நடத்தப்படாததால், பல மருத்துவர்கள் தங்களது சொந்த ஊர் மற்றும் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகில் காலிப் பணியிடங்கள் இருந்தும் அங்கு பணியில் சேர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. சென்னையைச் சேர்ந்த சில மருத்துவர்கள் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தொலைதூரப் பகுதிகளிலும், மதுரையைச் சேர்ந்த சிலர் சென்னை மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளிலும் பணியாற்றும் நிலை ஏற்பட்டது
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர்கள், ஏற்கெனவே நடைபெற்ற கலந்தாய்வுகளை ரத்து செய்து, அனைவருக்கும் ஒரே கட்டமாகப் புதிய கலந்தாய்வு நடத்த வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால், அந்தக் கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை. நீதிமன்றத்தை அணுகியும் உரிய நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை.
2022 ஆம் கல்வியாண்டில் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்தவர்கள், 2025 அக்டோபரிலேயே படிப்பை முடித்துக் கட்டாயப் பணியில் சேரத் தயாராக இருந்தனர். ஆனால், போதிய காலிப் பணியிடங்கள் இல்லாததால் அவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு உரிய நேரத்தில் பணி வழங்கப்படவில்லை. சிலர் நீதிமன்றத்தை அணுகிய பின்னரே பணி ஆணை பெற்றனர்.
பணி வழங்கப்படாத மருத்துவர்கள் தங்களது அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களை வழங்கி, கட்டாயப் பணிப் பிணைப்பிலிருந்து (Bond) விடுவிக்க வேண்டும் எனக் கோரினர். இதையடுத்து, சுமார் 90 மருத்துவர்களுக்கு அசல் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
மேலும், 2022 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்ந்த 921 மருத்துவர்களுக்கு அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களை வழங்கி, எதிர்காலத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் ஏற்படும்போது அரசு அழைத்தால் பணியில் சேருவதாக உறுதிமொழிப் பத்திரம் (Affidavit) பெற்றுக்கொண்டு, கட்டாயப் பணிப் பிணைப்பிலிருந்து அரசு விடுவித்துள்ளது. இதற்கான அரசாணை எண் 167, 24.06.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது.
கட்டாயப் பணிக்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்றும் பணியில் சேராத மருத்துவர்களும் இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்டவர்களில் அடங்குவர். கட்டாயப் பணியில் சேராமல் இருந்தவர்களை விடுவித்துவிட்டு, அரசின் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி பணியில் சேர்ந்த மருத்துவர்களை மட்டும் தொடர்ந்து பணியாற்ற வைப்பது பாரபட்சமான அணுகுமுறை என்று சங்கம் குற்றம்சாட்டினார்.
2021 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் படிப்பை முடித்து ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகியும் கட்டாயப் பணியில் தொடர்ந்து வருகின்றனர். அவர்களது கட்டாயப் பணிக்காலத்தை ஓராண்டாகக் குறைத்து விடுவித்திருக்க வேண்டும் என்றும், 2022 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்குப் பணியிடங்களை வழங்காமல் 921 பேரை விடுவித்தது சமமற்ற அணுகுமுறை என தெரிவித்தார்.
2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் (Service Quota) கீழ் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்தவர்களுக்குப் பணி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதே கல்வியாண்டில் அரசு சாரா இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் படித்த மருத்துவர்களுக்கும் பணி ஆணை வழங்கியிருக்க வேண்டும் என கூறினார்.
2021 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்ந்த மருத்துவர்களின் கோரிக்கையில் நியாயம் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் உறுதியளித்தும், துறை முதன்மைச் செயலாளர் தொடர்ந்து கோரிக்கையை நிராகரித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
எனவே, 2021 மற்றும் 2022 ஆம் கல்வியாண்டுகளில் சேர்ந்த மருத்துவர்களின் கட்டாயப் பணிக்காலத்தை ஓராண்டாகக் குறைத்து உடனடியாக அரசாணை வெளியிட வேண்டும். கட்டாயப் பணிக்காலத்தைத் தேர்வு முடிந்த நாளிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும். எதிர்காலத்தில் அனைத்து அரசு சாரா முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவ மாணவர்களுக்கும் கட்டாயப் பணிக்காலத்தை ஓராண்டாக நிர்ணயித்து, அதை மாணவர் சேர்க்கைக்கான குறிப்பேட்டில் (Admission Prospectus) தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
வெவ்வேறு கல்வியாண்டுகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களிடையே பாரபட்சமின்றி, அனைவருக்கும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான கட்டாயப் பணிக்காலம் அமையும் வகையில் திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
கட்டாயப் பணியில் உள்ள பெண் மருத்துவர்கள் மகப்பேறு விடுப்பு எடுத்தால், அந்தக் காலத்தையும் சேவைக் காலமாகக் கணக்கிட வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பளித்துள்ளதாகச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பின்படி மகப்பேறு விடுப்புக் காலம் கணக்கிடப்படும் எனப் பெண் மருத்துவர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், நடைமுறையில் அவர்களுக்கு அந்தச் சலுகை வழங்கப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு அரசின் விதிகளின்படி ஊதியமில்லாத ஓராண்டு மகப்பேறு விடுப்பு அல்லது ஒன்றிய அரசின் விதிகளின்படி ஊதியத்துடன் கூடிய 26 வார மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும். அந்தக் காலத்தைச் சேவைக் காலமாகக் கணக்கிட்டு, கட்டாயப் பணிக்காலத்தில் கழிக்க வேண்டும் என்று குழந்தை பெற்ற பெண் மருத்துவர்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது என கூறினார்.
இளநிலை, முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகள் எனத் தொடர்ந்து உயர்கல்வி பயிலும் பெண்கள், படிப்புக் காலத்தில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். 30 வயதுக்குப் பிறகு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பெண் மருத்துவர்கள், குடும்பத்தைவிட்டு வேறு ஊரில் குழந்தையுடன் கட்டாயப் பணியாற்றுவதிலும் பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்திக்கின்றனர்.
எனவே, பெண் மருத்துவர்களின் மகப்பேறு விடுப்புக் கோரிக்கையை அரசு கனிவுடன் பரிசீலித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 37 க்கும் மேற்பட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிலும் பயிற்சி மருத்துவர்கள், முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் (MD/MS), உயர் சிறப்பு மருத்துவ மாணவர்கள் (DM/MCh) ஆகியோர் மருத்துவமனைகளில் நடைபெறும் சிகிச்சைப் பணிகளில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகின்றனர்.
காய்ச்சல் முகாம்கள், வெள்ளப் பாதிப்பு முகாம்கள், பேரிடர் காலப் பணிகள் மட்டுமின்றி, மருத்துவப் படிப்புடன் நேரடித் தொடர்பில்லாத மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டப் பணிகளிலும் அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர்.
ஆனால், ஒன்றிய அரசின் மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற மாநில மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் உதவித்தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது, தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் பயிற்சிக் கால உதவித்தொகை குறைவாக உள்ளது.
மருத்துவ மாணவர்கள் கல்விக் கட்டணம், விடுதிக் கட்டணம், உணவுச் செலவு, மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான செலவு, போக்குவரத்துச் செலவு உள்ளிட்ட பல்வேறு செலவுகளைச் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவம் பயிலும் பலர் திருமணமாகி, குழந்தைகளுடன் குடும்பப் பொறுப்புகளையும் கவனித்து வருகின்றனர்” என்று தெரிவித்தார்.
மருத்துவர் சங்கத்தின் கோரிக்கைகள்
எனவே, இது தொடர்பாக பரிசீலனை செய்து கீழ்காணும் மாற்றத்தை உடனடியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஜி.ஆர். ரவீந்திரநாத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதன்படி, “விலைவாசி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, பயிற்சி மருத்துவர்கள், முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகையைத் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.
அரசு மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவத் துறைப் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், அரசை விமர்சித்துக் கருத்துத் தெரிவிக்கக் கூடாது என்ற வகையில் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருப்பது ஜனநாயக விரோதமானது.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம், குறைந்தபட்ச ஊதியம், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல், நிரந்தரப் பணியிடங்களில் தற்காலிகமாகப் பணியமர்த்துவதைத் தவிர்த்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை ஜனநாயக முறையில் முன்வைப்பது பணியாளர்களின் உரிமையாகும்.
பெரும்பாலான பணியிடங்களை ஒப்பந்தம், தற்காலிகப் பணி மற்றும் வெளிப்பணியமர்த்தல் முறைகளில் நிரப்புவதைத் தவிர்த்து, நிரந்தரப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மருத்துவத் துறைப் பணியாளர்களின் கருத்துச் சுதந்திரத்தைப் பாதிக்கும் சுற்றறிக்கையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் நிகர்நிலை மருத்துவப் பல்கலைக்கழகங்களில் அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அதிகக் கட்டணம் வசூலித்தல், ஸ்ட்ரே கவுன்சிலிங் நடத்துதல், இறுதிக் கட்டத்தில் கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணைக் குறைத்தல் போன்ற நடைமுறைகள் முறைகேடான மாணவர் சேர்க்கைக்கு வழிவகுப்பதாகக் குற்றம்சாட்டி அவர், இவற்றைத் தடுக்க தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டம், 2019 இல் ஒன்றிய அரசு உரிய திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மருத்துவப் படிப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவியை உயர்த்த வேண்டும் என்றும், அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்குத் தனி உள் ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்.
மேலும், அரசு மருத்துவர்களின் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்றார்.