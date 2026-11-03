ஆவடி அருகே ஒரே இரவில் 5 இடங்களில் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட 4 பேர் துப்பாக்கி முனையில் கைது
போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது தப்பியோட முயன்ற பாலாஜிக்கு கீழே விழுந்ததில், கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 3:28 PM IST
திருவள்ளூர்: ஆவடி அருகே கண்ணில்பட்டவர்களையெல்லாம் அரிவாளால் தாக்கி செல்போன், நகை, கார், இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறித்து குற்றச் சம்பங்களில் ஈடுபட்டதாக 4 பேரை, தனிப்படை போலீசார், துப்பாக்கி முனையில் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி காவல் ஆணையரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஒரே இரவில் அடுத்தடுத்து ஐந்து குற்றச் சம்பவங்கள் நடந்தேறின. முதலாவதாக, ஆவடி டேங்க் ஃபேக்டரி காவல் நிலைய எல்லையில், இருவரை வழிமறித்த கும்பல், அவர்களை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டித் தாக்கி செல்போன்களை பறித்துச் சென்றது.
இரண்டாவதாக, பட்டாபிராம் காவல் நிலைய எல்லையில், முதியவர் ஒருவரை அரிவாளால் வெட்டித் தாக்கி, அவரிடமிருந்த ஒரு சவரன் தங்க மோதிரத்தை அந்த கும்பல் பறித்துச் சென்றது.
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மூன்றாவதாக, வெள்ளவேடு காவல் நிலைய எல்லையில் பொதுமக்களுக்குச் சொந்தமான கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் அந்த கும்பல் திருடிச் சென்றுள்ளது. இவ்வாறு ஒரே இரவில் அடுத்தடுத்து ஐந்து குற்றச் சம்பவங்கள் அரங்கேறியதால் ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
7 தனிப்படைகள் அமைப்பு
இதையடுத்து, தொடர் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட கும்பலைப் பிடிக்க ஆவடி காவல் ஆணையர் உத்தரவின் பேரில் 7 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற்ற பகுதிகள் மட்டுமின்றி, குற்றவாளிகள் தப்பிச் சென்ற வழித்தடங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்த போலீசார், ஐந்து குற்றச் சம்பவங்களிலும் ஈடுபட்டது ஒரே கும்பல் என்பதை உறுதிப்படுத்தினர்.
இதையடுத்து, துப்பாக்கி ஏந்திய தனிப்படை போலீசார், குற்றவாளிகளின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து வந்த நிலையில், நெமிலிச்சேரி சுங்கச் சாவடி அருகே பதுங்கியிருந்த நான்கு பேரையும் போலீசார் துப்பாக்கி முனையில் சுற்றி வளைத்துக் கைது செய்தனர். விசாரணையில் அவர்கள், தண்டையார்பேட்டை தீபக் (26), கொள்ளுமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த மெக்கானிக் கார்த்தி (19), கார்த்திக், பாலாஜி (20) என்பது தெரியவந்தது.
தப்பியோட முயன்றவருக்கு கை எலும்பு முறிவு
போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது தப்பியோட முயன்ற பாலாஜிக்கு கீழே விழுந்ததில், கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
நான்கு பேரையும் கைது செய்த போலீசார், பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, ஆவடி காவல் ஆணையரகத்திற்கு உட்பட்ட காவல் நிலையப் பகுதிகளில் காவல் துறையினர் இரவு பகலாக ரோந்து வாகனங்கள் மூலம் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.