ETV Bharat / state

நிலப்பிரச்சனையில் சிஎஸ்ஆர் போட ரூ.10,000 லஞ்சம் - உதவி காவல் ஆய்வாளர் கைது

புதுக்கோட்டை அருகே நிலப்பிரச்சனையில் சிஎஸ்ஆர் போடுவதற்கு விவசாயிடம் லஞ்சம் வாங்கிய உதவி காவல் ஆய்வாளர் கைது

ஆதனக்கோட்டை காவல் நிலையம்
ஆதனக்கோட்டை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 14, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: நிலப்பிரச்சனையில் சிஎஸ்ஆர் போடுவதற்கு விவசாயிடம் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஆதனக்கோட்டை உதவி காவல் ஆய்வாளரை லஞ்ச ஒழிப்புப் போலீசார் கைது செய்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பெருங்களூர் அருகே உள்ள பன்னிரெண்டாம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் வீரமணி. விவசாயியான இவர் தனது நிலத்தில் கல்லுக்கால் ஊன்றும்போது, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு நபர் கல்லை பிடுங்கி எறிந்து பிரச்சனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக கடந்த 19-ஆம் தேதி ஆதனக்கோட்டை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் சங்கரிடம் வீரமணி புகார் அளித்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட ஆதனக்கோட்டை உதவி காவல் ஆய்வாளர் சங்கர்
கைது செய்யப்பட்ட ஆதனக்கோட்டை உதவி காவல் ஆய்வாளர் சங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புகாரை பெற்ற உதவி ஆய்வாளர் சங்கர், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை செய்தார். ஆனால், புகார் தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், வீரமணி மீண்டும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று எஸ்ஐ சங்கரிடம் புகார் மனுவுக்கான ரசீதை (சிஎஸ்ஆர் - CSR) வழங்குமாறு கேட்டுள்ளார். இதற்கு எஸ்ஐ சங்கர், ரூ.10,000 லஞ்சம் கொடுத்தால், சிஎஸ்ஆர் போடுவாத கூறினாராம். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத வீரமண, புதுக்கோட்டை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்திற்கு சென்று உதவி காவல் ஆய்வாளர் சங்கர் மீது புகார் கொடுத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருப்பார் - முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கருத்து

புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், ரசாயனம் தடவிய ரூ.10,000 ரொக்கத்தை வீரமணியிடம் கொடுத்து அனுப்பினர். அதன்படி, வீரமணி ரசாயனம் தடவிய பணத்தை உதவி காவல் ஆய்வாளர் சங்கரிடம் கொடுத்துள்ளார். அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், கையும் - களவுமாக சங்கரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், உதவி ஆய்வாளர் சங்கரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

நிலப்பிரச்சனையில் சிஎஸ்ஆர் போடுவதற்கு கூட விவசாயிடம் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய உதவி காவல் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

TAGGED:

நிலப்பிரச்சனை
சிஎஸ்ஆர் போட லஞ்சம்
உதவி காவல் ஆய்வாளர் கைது
லஞ்ச ஒழிப்புப் போலீசார்
SI ARREST FOR BRIBE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.