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அரசு கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முடிவுகள் விவகாரம்: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நாளை முக்கிய ஆலோசனை

உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான விவகாரத்தில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விரைவில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:38 PM IST

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சென்னை: உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவில் குளறுபடி இருப்பதாக தேர்வர்கள் புகார் எழுப்பிய நிலையில், இதுகுறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர், உயர்கல்வித்துறை செயலாளருடன் நாளை ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாகவுள்ள 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தேர்வு, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (டிஆர்பி) மூலம் கடந்த டிசம்பர் 27-ம் தேதி நடத்தப்பட்டது. இத்தேர்வை 42,064 பேர் எழுதினர்.

இத்தேர்வு மொத்தம் 230 மதிப்பெண்களுக்கு இரண்டு தாள்கள் கொண்டு நடத்தப்பட்டது. முதல் தாள் 150 மதிப்பெண்களுக்கு (கட்டாய தமிழ் தவிர்த்து) கொள்குறி வகையில் நடைபெற்ற நிலையில், இரண்டாம் தாள் 50 மதிப்பெண்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் வகையில் நடைபெற்றது. மேலும், அனுபவம் மற்றும் நேர்காணலுக்கு தலா 15 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.

முதல் தாளுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு கடந்த ஜனவரி 5-ம் தேதி வெளியாகி 13 வரை ஆட்சேபனை பெறப்பட்டது. தேர்வர்கள் ஆட்சேபனை எழுப்பிய கேள்விகள் பாட வல்லுநர்கள் மூலம் பரிசீலிக்கப்பட்டு இறுதி விடைக்குறிப்பு தயாரிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் தேர்தலுக்கு முன்பு 5 பாடங்களுக்கு மட்டும் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், இதர பாடங்களுக்கு ஜூன் 25-ம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகின.

டிஆர்பி வெளியிட்ட இத்தேர்வு முடிவுகளில் விரிவாக விடையளிக்கும் இரண்டாம் தாளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கியதில் குளறுபடி இருப்பதாக தேர்வர்கள் புகார் எழுப்பியுள்ளனர். அதில் பெரும்பாலான தேர்வர்களுக்கு மிக குறைந்த மதிப்பெண்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள்.

முதல் தாளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற பலருக்கு, இரண்டாம் தாளில் வெறும் 4, 5, 8 என மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஆங்கில பாடத்திற்கான தேர்வு முடிவில் குறிப்பிட்ட சில தேர்வர்களின் மதிப்பெண்கள் கலர் செய்யப்பட்டுள்ளது தேர்வர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

இதற்கு முறையாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என தேர்வர்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்ட பலரும் இந்த தேர்வு குளறுபடிகளை சுட்டிக்காட்டி, விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் ஜெயந்தி, தலைமை செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளரை நாளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார். இந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய முடிவு எடுக்கவுள்ளதாக என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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TRB ASSISTANT PROFESSOR RESULTS
ASSISTANT PROFESSOR RESULTS ISSUE
உதவிப் பேராசிரியர் முடிவுகள்
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்
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