ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு - உதவி ஆணையர் யாஸ்மின் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்
இதே வழக்கு தொடர்பாக அப்போது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றிய அருண் ஐ.பி.எஸ்., மற்றும் கூடுதல் காவல் ஆணையராக இருந்த கண்ணன் ஐ.பி.எஸ். ஆகியோரும் தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 25, 2026 at 9:45 AM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மீதான சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அடுத்தடுத்து அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த வழக்கை ஆரம்பகட்டத்தில் விசாரித்த காவல் அதிகாரிகளில் ஒருவரான கோயம்பேடு சரக உதவி காவல் ஆணையர் யாஸ்மின் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான பாலியல் புகார் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் காவல் துறைக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் புகாருடன் முக்கியமான காணொளி ஆதாரங்களும் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது.
அப்போது சென்னை விபச்சார தடுப்புப் பிரிவு உதவி ஆணையராக யாஸ்மின் பணியாற்றி வந்தார். வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய சாந்தி உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட அதிகாரிகளில் யாஸ்மினும் ஒருவர்.
வழக்கு முடிப்பு அறிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிமன்றம்
இந்நிலையில் வழக்கில் ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்ட பின்னர் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி வழக்கை முடித்து வைக்க காவல்துறை தரப்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான முடிப்பு அறிக்கை நீதிமன்றத்திலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆனால், அந்த முடிப்பு அறிக்கையை நீதிமன்றம் ஏற்க மறுத்து வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற தீவிர விசாரணையில் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உதவியதாக கூறப்படும் சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், முன்னாள் உதவியாளர் கணேசன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். வீரமணி தொடர்பான காணொளி ஆதாரங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதற்கிடையே வீரமணி மீது புகார் அளிக்கப்பட்டும் வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அதனை முடித்து வைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து கேள்விகள் எழுந்தன.
மேலும் இந்த வழக்கை முடித்து வைப்பதற்காக காவல்துறையைச் சேர்ந்த சிலருக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்தப் பணம் யார் யாருக்கு சென்றது? இதில் காவல்துறை அதிகாரிகள் யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்பது உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பணம் கைமாறியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக தனியாகவும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
காவல் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை
இந்நிலையில் வழக்கை ஆரம்பகட்டத்தில் விசாரித்த அதிகாரிகளிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்தனர். இதன்படி அப்போது விபச்சார தடுப்புப் பிரிவு உதவி ஆணையராக இருந்த யாஸ்மின் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்கள் மகேஷ்குமார், ராஜலட்சுமி ஆகியோருக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதமே புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் வழக்கு ஏன் முடித்து வைக்கப்பட்டது? அதற்கான காரணம் என்ன? விசாரணை எந்த அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது? என்பது உள்ளிட்ட கேள்விகள் அதிகாரிகளிடம் கேட்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும் முதலில் இந்த வழக்கை காவல் ஆய்வாளர் மகேஷ்குமார் விசாரித்த நிலையில், பின்னர் காவல் ஆய்வாளர் ராஜலட்சுமி விசாரணை அதிகாரியாக மாற்றப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் வழக்கை ஆரம்பகட்டத்தில் கையாண்ட காவல் அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் முழுமையாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த சூழ்நிலையில் கோயம்பேடு உதவி காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்த எம்.ஏ. யாஸ்மினை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நிர்வாக காரணங்களுக்காக அவரை பணியிலிருந்து விடுவித்து காவல்துறை தலைமையகத்தின் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதே வழக்கு தொடர்பாக அப்போது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றிய அருண் ஐ.பி.எஸ்., மற்றும் கூடுதல் காவல் ஆணையராக இருந்த கண்ணன் ஐ.பி.எஸ். ஆகியோரும் தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அருண் தற்போது காவல்துறை அகாடமி இயக்குநராகவும், கண்ணன் கோவை மாநகர காவல் ஆணையராகவும் பணியாற்றி வந்த நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதனால் ஜெம் வீரமணி வழக்கில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளானவர்கள் மட்டுமின்றி ஆரம்பகட்ட விசாரணையை மேற்கொண்ட காவல் அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி உண்மை நிலையை கண்டறியும் வகையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் அமையும் என காவல்துறை வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளவர்களிடம் நடைபெறும் விசாரணை ஒருபுறம் தொடரும் நிலையில், மறுபுறம் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் குறைபாடுகள், வழக்கை முடித்து வைக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் பணம் கைமாறியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாகவும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.