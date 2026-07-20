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எல்நினோ பாதிப்பை எதிர்கொள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவி- மத்திய அரசிடம் நிதி கோர தமிழ்நாடு அரசு திட்டம்

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜை மத்திய அரசின் கூட்டுறவுத் துறையின் அரசு கூடுதல் செயலாளர் பங்கஜ்குமார் பன்சால் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அமைச்சர் காந்திராஜ் உடன் மத்திய அரசின் கூட்டுறவுத் துறை கூடுதல் செயலாளர் பங்கஜ்குமார் பன்சால் ஆலோசனை
அமைச்சர் காந்திராஜ் உடன் மத்திய அரசின் கூட்டுறவுத் துறை கூடுதல் செயலாளர் பங்கஜ்குமார் பன்சால் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 3:58 PM IST

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சென்னை: எல்நினோ பாதிப்பை எதிர் கொள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக, மத்திய அரசிடம் நிதி கோருவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்தி ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில், கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகரிக்கும் நிகழ்வே எல்நினோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, உலகளாவிய வானிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், இந்தியாவில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, மழைப்பொழிவு குறைவு அல்லது மாறுபாடு போன்ற தாக்கங்களை உருவாக்கும்.

தற்போது உருவாகி வரும் எல்நினோ காரணமாக தமிழகத்தில், குறிப்பாக, கடலோர மாவட்டங்களில், வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதாக வானிலை நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

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பசிபிக் பெருங்கடலில் கடல்நீரின் வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக உயர்ந்துள்ளதால், உலக வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, தீவிர வறட்சி மற்றும் பருவமழை குறைபாடு போன்ற கடுமையான வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும் என வானிலை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
இந்த சூழ்நிலையை முன்னிட்டு, விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் எல்நினோ காரணமாக விவசாயிகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டால், அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க மத்திய அரசிடம் நிதி கோர உள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்தி ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜை மத்திய அரசின் கூட்டுறவுத் துறையின் அரசு கூடுதல் செயலாளர் பங்கஜ்குமார் பன்சால் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு அமைச்சர் காந்தி ராஜ் கூறுகையில், எல்நினோ காலத்தில் கூட்டுறவுத் துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக பயிர்க்கடன் வழங்க வேண்டிய நிலை உருவாகும் என்றும், அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதற்காக முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி டெல்லி சென்று மத்திய கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சக அதிகாரிகளை சந்தித்து, தமிழகத்திற்கு தேவையான நிதியை கோர திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழகத்தில் தற்போது நெல் சாகுபடி பரப்பளவு குறித்து கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருவதாகவும், மாநிலத்திற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் போதுமான அளவில் இருப்பு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

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எல்நினோவால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் காந்தி ராஜ் தெரிவித்தார்.

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