வெளிநாடு சென்றிருந்த சகோதரியின் ரூ. 7.16 கோடி சொத்துகள் அபகரிப்பு: கணவன் - மனைவி கைது
ஆவடி காவல் ஆணையர் டி. செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார் பாபுஜி மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
Published : September 30, 2026 at 2:51 PM IST
திருவள்ளூர்: சகோதரி வெளிநாடு சென்றிருந்த நிலையில், ரூ. 7.16 கோடி மதிப்பிலான அவருடைய சொத்துகளை போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அபகரித்த வழக்கில் கணவன் - மனைவி இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி காவல் ஆணையரகத்திற்கு உட்பட்ட அயனம்பாக்கம், 3-ஆவது பிரதான சாலையில் உள்ள நவநீத் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் சுமதி சங்கர். இவருக்கு அயனம்பாக்கம் மற்றும் கொரட்டூர் பகுதிகளில் இரண்டு வீடுகள் இருக்கின்றன.
அந்த இரண்டு வீடுகளின் சொத்து ஆவணங்களை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள தனது பெற்றோர் வீட்டில் வைத்துவிட்டு, கணவருடன் அலுவல் தொடர்பாக வெளிநாடு சென்றுள்ளார்.
அப்போது, சுமதி சங்கரின் சகோதரரான தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த பாபுஜி (வயது 48) மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா (வயது 42) ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து, அந்த சொத்து ஆவணங்களை எடுத்து, போலியான அடமான கடன் பத்திரம் தயாரித்து, சிவச்சாமி என்பவரிடம் ரூ.78 லட்சத்திற்கு சொத்துகளை அடமானம் வைத்து பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், சுமதி சங்கரின் இறந்துபோன தந்தையிடம் இருந்து அவருக்குச் சேர வேண்டிய ரூ.23 லட்சம் எல்.ஐ.சி. பணத்தையும் போலியான தடையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) தயாரித்து பெற்றதாகவும், ஸ்ரீ மீனாட்சி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் பெயரில் சுமதி சங்கர் முதலீடு செய்திருந்த ரூ. 6.15 கோடி பணத்தையும் முறைகேடாக அபகரித்ததாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இவ்வாறு வீடுகளை அடமானம் வைத்துப் பெற்ற பணம், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேஷன் காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் நிறுவன முதலீடு என மொத்தம் ரூ. 7.16 கோடி மோசடி செய்யப்பட்டதாக சுமதி சங்கர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதையடுத்து விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், ஆவடி காவல் ஆணையர் டி. செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார் பாபுஜி மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். பின்னர், இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.