தமிழ்நாட்டில் நாளை வாக்குப்பதிவு; இறுதிக்கட்ட பணிகள் தீவிரம்
Published : April 22, 2026 at 12:01 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை காலை 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், நேற்று மாலை 6 மணியுடன் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவடைந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் வாக்குப்பதிவுக்கான இறுதிகட்ட பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் முடிக்கிவிட்டிருந்தது. அந்த வகையில், மாவட்ட தலைநகரங்களில் பாதுகாப்பு அறைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை, வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு அனுப்பும் பணிகள் இன்று காலை முதல் தொடங்கியது. இதனை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மேற்பார்வை செய்தனர்.
75 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு
தமிழகம் முழுவதும் வாக்குப் பதிவுக்காக 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். குறிப்பாக ஆண்கள் 3579, பெண்கள் 443, திருநங்கை 1 என மொத்தம் 4023 பேர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
மேலும், இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர். அவர்களில் 2.80 கோடிக்கும் அதிகமான ஆண்களும், 2.93 கோடிக்கு மேற்பட்ட பெண்களும் வாக்களிக்க உள்ளனர். சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ளனர்.
முத்திரை பதிக்கும் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி
அதிக வாக்களார்களை கொண்ட தொகுதியாக சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி உள்ளது. இங்கு 5,36,991 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். குறைந்த வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக சென்னை துறைமுகம் தொகுதி உள்ளது. இங்கு 1,16,896 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். அதேபோன்று அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக கரூர் (79 வேட்பாளர்கள்) தொகுதி உள்ளது. குறைவான வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக அம்பாசமுத்திரம், கிணத்துக்கடவு தொகுதிகள் உள்ளனர். இங்கு தலா 5 பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர்.
இதனிடையே தேர்தல் பணிகளில் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 83,875 போலீசார், 300 கம்பெனி துணை ராணுவப் படையினர் தேர்தல் பாதுகாப்பப பணிகளில் ஈடுபடவுள்ளனர் . மேலும், வாக்குப்பதிவுக்காக ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 75 ஆயிரம் விவிபாட் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. வாக்குப்பதிவு நாளை (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு நிறைவு பெறும்.