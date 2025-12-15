அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு விநியோகம் தொடக்கம்... ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்ற நிர்வாகிகள்
Published : December 15, 2025 at 5:40 PM IST
சென்னை: அதிமுக சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சில மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை துவங்கியுள்ளன. மேலும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளும் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் தேர்தல் வியூகம் வகுப்பது, தொகுதிவாரியாக கட்சியை பலப்படுத்தும் பணிகளை அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் அதிமுக சார்பில் சட்டபேரவை தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர், விருப்ப மணுக்களை பெறுவதற்கான பணிகள் இன்று துவங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் இன்று முதல் வரும் 23 ஆம் தேதி வரை, தினமும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணிவரையில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனுக்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான விருப்ப மனு ரூ.15,000-க்கும், புதுச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான விருப்ப மனு ரூ.5000-க்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனுக்களை பெற்று, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்து, ரூ.15,000-க்கு வரைவோலை எடுத்து, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முறையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக தலைமை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில் இன்று அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், 82 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் விருப்ப மனுக்களை பெற்று வருகின்றனர்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடுவதற்கான மனுவை அதிமுகவின் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பூர்த்தி செய்து தற்காலிக அவைத் தலைவர் கே.பி. முனுசாமி, அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், தலைமை நிலைய செயலாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரிடம் வழங்கினர். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பெறும் வகையில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் சிறப்பு கவுன்ட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. மனுக்களை வாங்க வந்துள்ளவர்களை பார்த்தால், தொண்டர்களின் எழுச்சியை எளிதாக புரிந்துகொள்ள முடியும்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி வாகை சூடும். இன்ஜின் இல்லாத கார் அதிமுக என்ற உதயநிதி விமர்சித்துள்ளார். அதிமுக புல்லட் ரயில், அதுக்கு இன்ஜினே தேவையில்லை. டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இது குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தெரியவில்லை. திமுக ஆடிய ஆட்டத்திற்கு மூன்று மாதம் கழித்து பதில் கிடைக்கும். கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுக தலைமை முடிவு செய்யும். என் வாழ்நாள் முழுவதும் ராயபுரம் தொகுதி மக்களை விட்டு விலக மாட்டேன், எப்போதும் ராயபுரத்தில் தான் போட்டியிடுவேன்" என்றார்.