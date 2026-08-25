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பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து விவகாரம் - பேரவையில் தவெக-திமுக-அதிமுக வார்த்தை மோதல்

திட்டங்களை கொண்டு வருவதில் அரசியல் நடப்பதால் தமிழ்நாட்டில் எந்தவித வளர்ச்சியும் வராது என அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி.சண்முகம் ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.

வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்ட ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர்
வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்ட ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் (Tamilnadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 4:27 PM IST

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சென்னை: பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பேரவையில் தவெக - திமுக - அதிமுக இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

சட்டப்பேரவையில் இன்று இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த விவாதத்தில் பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆஸ்டின், பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகள் பாதிக்கப்படும் என்ற கருத்தை தெரிவித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "முதலமைச்சர் விமான நிலையமா? அல்லது விவசாயிகளின் கண்ணீரா? என்றால், தலைவர் விவசாயிகளின் கண்ணீருக்கு தான் ஆதரவாக இருப்பார். திமுக பரந்தூர் விமான நிலையம் இல்லை என்றால், தமிழ்நாட்டின் முதலீடுகளே போய்விடும் என்று கூறி வருகிறது. விமான நிலையம் குறித்த டீட்டைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அரசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்.

ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பரந்தூர் விமான நிலையம் அமையும் இடத்தை சுற்றி மிகப்பெரிய அளவில் நிலங்களை வாங்கி மிகப்பெரிய மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. பரந்தூர் விமான நிலையம் ரியல் எஸ்டேட் மோசடிக்காகதான் உருவாக்கப்பட்டது. விவசாயிகளுக்காகத்தான் இந்த திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதில் எந்த அரசியல் உள்ளீடும் இல்லை" என்றார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "90% நிலத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீட்டித்தொகை வழங்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது இழப்பீட்டுத் தொகையை திரும்பி வாங்க முடியாது. அரசு என்ன செய்யப் போகிறது?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் " 5846 ஏக்கர் நிலம் இந்த திட்டத்திற்காக தேவைப்பட்டது. இவற்றில் 3774 ஏக்கர் பட்டா நிலங்கள். அதில் மூன்று போகங்கள் விளையக்கூடிய விவசாய நிலங்கள் 2681 ஏக்கர். இதில் 1972 இடங்கள் அரசு நிலமாக காட்டப்பட்டது. இதில் 1558 ஏக்கர் நிலம் நீர்நிலைகள் பகுதி. இதுவரை 90% நிலங்கள் கையகப்படுத்தவில்லை. 48% ஏக்கர் நிலங்க்கள் மட்டும்தான் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதில் ஏகனாபுரம், காரை, தண்டலம் ஆகிய கிராமங்களில் 1 சென்ட் நிலம் கூட கையகப்படுத்தவில்லை. இந்த திட்டம் அமல்படுத்துவதற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இந்தத் திட்டத்திற்காக சிலர் கதறுவதற்கு முக்கிய காரணம் ஜி.ஸ்கொயர். மாப்பிள்ளைக்காக கருப்பு பணத்தை கொண்டு முதலீடு செய்தவர்கள்தான் இதற்காக கதறுகிறார்கள்" என்றார்.

அமைச்சரின் பேச்சுக்கு எதிர்வினையாற்றிய முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "ஜிஸ்கொயர் மாப்பிள்ளை என்று சொல்லும் நீங்கள், எந்த லாட்டரி மருமகனுக்காக புது விமான நிலையத்தை கொண்டு வருகிறார்கள்? ஒரு திட்டம் வரும்போது எந்த இடமாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் நிலம் வேண்டும். அவ்வாறு நிலத்தை கையகப்படுத்தும்போது குறைவான மக்களை டிஸ்லொக்கேட் செய்யும் வகையில்தான் பரந்தூர் இடம் தேர்வு செய்யும் நிலை வந்தது. இதில் எந்த வித உள்நோக்கமும் இல்லை.

இதில் இறுதியாக அப்ரூவல் கொடுத்தது மத்திய அரசு. இப்பொழுது நீங்கள் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் நிலையில் உள்ளீர்கள், அதிலும் இதே மாதிரியான பிரச்சனை தான் வரும். சென்னை விமான நிலையத்தில் எப்படி இரண்டாவது ரென்வே வரும்? இதை கைவிடுவது தமிநாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எதிரானது. இது மிகப்பெரிய பின்னடைவாக இருக்கும்" என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "தவறான தகவலை திமுகவினர் தருகிறார்கள். பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்க வெளியூரில் இருப்பவர்களின் நிலங்கள் தான் கட்டாயப்படுத்தி கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக சொந்த நாட்டு மக்களை அகதிகளாக வெளியே அனுப்ப முடியாது" என்றார்.

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தொழித்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, "மக்களை பாதிக்காதவாறு மாற்றுத் தொழில் திட்டங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களில் செயல்படுத்தப்படும். பரந்தூர் பகுதியில் முப்போகம் அரிசி விளைச்சல் செய்யப்படுகிறது. எப்போதும் அந்த பகுதி விவசாயத்துக்கான நீர் இருக்கும் பகுதியாகவே உள்ளது. இதை அழித்துவிட்டு விமான நிலையம் கட்டினால் சென்னையில் வெள்ளம் வருவதற்கான அபாயம் உள்ளது. சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலைய விரிவாக்கத்தை 5 வருடம் ஏன் கிடப்பில் போட்டீர்கள்? விவசாயிகள் மக்கள் பாதிக்காத வகையில் தான் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படும்" என்றார்.

திமுக எம்.எல்.ஏ - எ.வ வேலு, "தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்திற்காகவே பரந்தூர் விமான நிலையம் கட்டுவதற்கான திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இது தனிப்பட்ட முயற்சி இல்லை" என்றார்.

சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, "நாங்கள் அப்போது திமுகவுடன் ஆதரவாக இருந்தாலும், மக்களுக்கு தேவையான திட்டம் இல்லை என்று நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தை தெரிவித்தோம். தனியாருக்கு விமான நிலையம் கட்டிக் கொடுப்பதற்கான வேலை தான் நடக்கிறது என்று நாங்கள் அன்றைய முதல்வரிடம் சொன்னோம். இன்றும் அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் உள்ளோம். முதல்வரின் அறிவிப்பை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது" என்றார்.

இதுதொடர்பாக பாஜகவை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் பேசுகையில், "மாநில அரசின் வளர்ச்சித்தான் முக்கியம். மத்திய அரசு, தமிழக தொழில் வளர்ச்சியின் மீது அக்கறை கொண்டுள்ளது. உடனடியாக வேறு மாற்று திட்டங்களை ஏற்படுத்தி தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்" என்றார்.

இதுதொடர்பாக பேசிய அதிமுக எம்.எல்.ஏ சி.வி சண்முகம், "ஆளும்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு நிலைப்பாடு, எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து வருகிறார்கள். சென்னை முதல் சேலம் வரையில் எட்டு வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசு திட்டம் கொண்டு வந்தது. அந்த திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தால் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெறிய தொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனால் அந்த 8 வழி சாலை வரக்கூடாது என மிகப் பெரிய போராட்டம் நடத்தி, அத்திட்டம் கைவிடப்பட்டது.

ஆனால் அவர்கள் (திமுக) ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது விவசாயிகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல், பரந்தூர் விமான நிலையத்தை கொண்டு வந்தார்கள். தற்போது தவெக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் அத்திட்டத்தை கைவிடுகிறோம் என அறிவித்துள்ளனர்.

இதன் மூலம் அரசியல் நடக்கிறது. அரசியல் நடப்பதால் தமிழ்நாட்டில் எந்தவித வளர்ச்சியும் வரவில்லை. இந்த போக்கு மாறவேண்டும். இல்லையென்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு ட்ரில்லியனும் வராது, ஒன்றரை டிரில்லியனும் வராது" என்றார்.

TAGGED:

பரந்தூர் விமான நிலையம்
தவெக
திமுக
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