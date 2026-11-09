'என்னை தாக்கி மிரட்டி வாக்குமூலம் பெற்றனர்' - துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மீது குற்றச்சாட்டு
"நாங்கள் சொல்வது போல் பேசவில்லை என்றால் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் கொலை செய்துவிடுவோம் என துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மிரட்டினார்" என்று கார்த்திக் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 5:47 PM IST
திருச்சி: அடிப்படை பிரச்சனை குறித்து முறையிட்ட தன்னை தாக்கி மிரட்டி வாக்குமூலம் பெற்றனர் என்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மீது கார்த்திக் குமார் என்பவர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் கண்ணபிரான் காலனியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் குமார். இவர் தனது பகுதியில் கடந்த ஒரு வார காலமாக குடிநீர் விநியோகம் சீராக இல்லை என்றும், குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் தேங்கி இருப்பதாகவும் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டுள்ளார். இருப்பினும், நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து தெரிவிக்க கார்த்திக் குமார், தனது தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற துணை சபாநாயகருமான ரவிசங்கரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது அவர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தீபாவளி நாளான நேற்று மாலை அவசர வேலையாக மண்ணச்சநல்லூர் பகுதிக்கு வந்த கார்த்திக் குமார், அங்கு நின்று கொண்டிருந்த துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கரின் காரை பார்த்து, தனது பகுதியின் அடிப்படை பிரச்சனைகளை முறையிட சென்றுள்ளார்.
அப்போது, காரில் இருந்து இறங்கி வந்த துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், எந்தவொரு கேள்வியும் கேட்காமல் பொது மக்கள் மத்தியில் கார்த்திக் குமாரைத் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, சரமாரியாகத் தாக்கி, எட்டி உதைத்து விரட்டி அடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து கார்த்திக் குமார் சமயபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில் தன்னை துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தாக்கவில்லை என்றும், சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகவும் கார்த்திக் குமார், துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் அருகே அமர்ந்தவாறு பேசுவது போன்ற வீடியோ இன்று காலை சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலானது.
இந்த விவகாரம் குறித்துக் கார்த்திக் குமார், தற்போது மீண்டும் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், எனது பகுதியின் அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறித்து துறையூர் நகராட்சியிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திலும் முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லாததால் தான், துணை சபாநாயகரிடம் நேரடியாகக் கோரிக்கை வைக்கச் சென்றேன்.
ஆனால், அவர் என்னை மிகக் கொடூரமாகத் தாக்கி துரத்திவிட்டார். அதன் பிறகு, மண்ணச்சநல்லூர் காவல் ஆய்வாளர் கிருபாநிதி என்னை வலுக்கட்டாயமாக துணை சபாநாயகர் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்குத் துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மற்றும் ஆய்வாளர் கிருபாநிதி ஆகியோர் இணைந்து என்னை மிரட்டினர்.
நாங்கள் சொல்வது போல் பேசவில்லை என்றால் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் கொன்றுவிடுவோம் என துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மிரட்டினார். சுமார் 6-க்கும் மேற்பட்ட முறை டேக் எடுத்து, அவர்கள் எழுதி கொடுத்த வசனங்களைப் பேச வைத்து அந்த வீடியோவைப் பதிவு செய்து அதனை சமூகவலைதளத்தில் வெளியிட்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் புகார்: உயர்நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்க கோரிக்கை
எனது உயிரையும் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவே வேறு வழியின்றி பயந்து அந்த வீடியோவில் அவ்வாறு பேசினேன். சமூக வலைதளங்களில் பரவுவது போல் நான் யாரிடமும் பணம் வாங்கவில்லை. எனக்கு நேர்ந்த அநீதிக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்" என்று கார்த்திக் குமார் தற்போது 2-வதாக வெளியிட்ட வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.