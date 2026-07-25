சென்னை காவலர் விடுதி கட்டுமான பணியில் லிப்ட் கேபிள் அறுந்து விபத்து - அசாம் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
லிப்ட் கேபிள் அறுந்து விழுந்த விபத்தில் காயமடைந்த மற்றொரு அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளி தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : July 25, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: தரமணியில் காவலர் விடுதி கட்டுமான பணியின்போது லிப்ட் ரோப் அறுந்து விழுந்ததில், அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மாவட்டம் தரமணி கந்தன்சாவடி இணைப்பு சாலையில் காவலர்கள் தங்கும் வகையில் 6 அடுக்கு கொண்ட விடுதி கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த கட்டடத்தில் ஆறாவது தளத்தில் நடைபெறும் கட்டுமான பணிகளுக்காக தரைத்தளத்தில் இருந்து சிமெண்ட், ஜெல்லி, மணல் உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்களை மேலே கொண்டு செல்ல லிப்ட் வசதி அமைக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில் நேற்று (ஜூலை 24) மாலை ஆறாவது தளத்திற்கு கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றி சென்ற லிப்ட் ட்ராலியின் கேபிள் 5-வது மாடியில் திடீரென அறுந்து சரசரவென கீழே அருகில் குளித்து கொண்டிருந்த இரண்டு அசாம் மாநில இளைஞர்கள் மீது விழுந்தது.
இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த உடன் பணிபுரிந்த தொழிலாளர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள், விபத்தில் சிக்கிய இருவரையும் மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு இருவரையும் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அஸ்ராபுல் ஆலம் (31) என்றவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும், மற்றொரு நபரான இஸ்ரைல் (41) என்பவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அவரை மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்போது அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த சம்பவம் குறித்து தரமணி காவல்நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், காவல் ஆய்வாளர் முருகேசன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் கடந்த 5 வருடங்களாக அஸ்ராபுல் ஆலம் சென்னையில் வசித்து பணிபுரிந்து வந்ததும், அவரது ஊரை சேர்ந்த மன்னர் இஸ்லாம் என்பவர் அழைத்ததின் பேரில் கடந்த 10 நாட்களாக இந்த கட்டடத்தில் பணிபுரிந்து வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
சென்னை தரமணியில் லிஃப்ட் அருந்து விழுந்து வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.