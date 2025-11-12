ETV Bharat / state

''சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள்'' - நேரில் பார்வையிட்ட ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு!

சென்னையில் வரவிருக்கும் மெட்ரோ ரயில் மேம்பாடுகள், விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கான முன்னேற்றம் மற்றும் முதலீடுகள் குறித்து கலந்துரையாடல் நடத்தினர்.

ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு
ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 10:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் (AIIB) பிரதிநிதிகள் குழு விரைவில் வரவிருக்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளை பார்வையிட்டனர். இது தொடர்பாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் (AIIB) பிரதிநிதிகள் குழு, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மற்றும் வரவிருக்கும் மெட்ரோ திட்டங்களை பார்வையிடுவதற்காக நேற்று நவம்பர் 11 மற்றும் 12ம் தேதிகளில் சென்னைக்கு வருகை தந்தனர்.

பின்னர், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுடன் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் (AIIB) பிரதிநிதிகள் குழுவின் பிரதிநிதிகளான ஆண்ட்ரஸ் பிசாரோ, தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதிக்கான பொதுத்துறை போக்குவரத்து நிபுணர் மற்றும் சந்தோஷ், போக்குவரத்துத் துறையின் முதலீட்டு அலுவலர் ஆகியோர் சென்னையில் வரவிருக்கும் மெட்ரோ ரயில் மேம்பாடுகள், விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கான முன்னேற்றம் மற்றும் முதலீடுகள் குறித்து கலந்துரையாடல் நடத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பிரதிநிதிகள் குழு நேற்று நவம்பர் (11) விமான நிலையம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வரை 15.46 கிமீ நீளத்திற்கான வழித்தடம் (கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் உட்பட) மற்றும் பட்டாபிராம் முதல் கோயம்பேடு (ஆவடி வழியாக) வரையிலான 21.76 கிமீ நீளத்திற்கான வழித்தடத்தை ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் இன்று (நவம்பர் 12) பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான (28 கிமீ) வழித்தடத்தை பார்வையிட்டனர்.

ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு
ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ''காவல்துறை வாகனம் மோதி 3 பேர் உயிரிழப்பு'' - உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் அர்ச்சுனன், இணைப் பொது மேலாளர் நரேந்திர குமார் (திட்டமிடல் மற்றும் வணிக மேம்பாடு) மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் உயர் அலுவலர்கள் இந்த ஆய்வின்போது உடன் இருந்தனர்.

இந்த ஆய்வு, ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியானது சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துடன் இணைந்து நிலையான நகர்ப்புற போக்குவரத்து அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதில் கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது. இவ்வாறு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

METRO RAIL PROJECT CHENNAI
AIIB DELEGATION VISIT CMRL
சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணி
ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி
CHENNAI METRO RAIL PROJECT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.