விளையாட்டில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் சாதிக்க முடியும்; தங்க மங்கை வித்யா ராம்ராஜ் பிரத்யேக பேட்டி
பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முழு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். படிப்பை போலவே விளையாட்டும் முக்கியமானது என்று தங்க மங்கை வித்யா ராமராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 7:19 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: விளையாட்டில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் சாதிக்க முடியும் என ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் கூறியுள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கத்தை வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்க்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன.
400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கை கடந்து பிடி உஷாவின் 42 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த இவர், வெண்கல பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார். மேலும், தடகளம் பெண்கள் 4 x 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம், கலப்பு 4 × 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் வென்று, தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். இவரின் மாபெரும் சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ரூ. 75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.
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கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா, அவரது சிறு வயது முதலே ஓட்டப்பந்தய போட்டிகளை கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவரது தந்தை லாரி ஓட்டுநர் ஆவார். இவருடைய இரட்டை சகோதரியான நித்யா ராம்ராஜும் ஒரு தடகள வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொருளாதார வசதி இல்லாத குடும்பத்தில் பிறந்த இவர், தொடர் முயற்சியின் காரணமாக போராடி தற்போது இந்தியாவிற்காக தங்கம் உள்ளிட்ட மூன்று பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
முன்னதாக 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளியும், அதே ஆண்டு 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் வெண்கலமும், 2025 ஆம் ஆண்டு ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் வெண்கலமும் வித்யா ராம்ராஜ் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதைத்தொடர்ந்து, தற்போது ஜப்பான் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் 20 ஆவது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்று அவர் தாயகம் திரும்பியுள்ளார். தமிழ்நாடு திரும்பிய இவரை இன்று (அக்டோபர் 2) சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேரில் சந்தித்து தமிழ்நாடு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, வித்யா ராம்ராஜ் நமது ஈடிவி பாரத்துக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 43 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்து தங்கம் வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
பிடி உஷாவின் சாதனையை முறியடித்து 55 வினாடிகளுக்கும் குறைவாக ஓடி சாதனை படைத்த முதல் இந்தியப் பெண்மணி என்ற பெருமையை பெற்றுளேன். தமிழ்நாடு அரசு, எஸ்டிஏடி (SDAT), தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் மற்றும் தனது பயிற்சியாளர் ஆகியோரின் ஆதரவே இந்த வெற்றிக்குக் காரணம்.
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பதக்கத்தை பற்றி கவலைப்படாமல், திறமையையும், நேரத்தையும் மேம்படுத்துவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்து வேண்டும் என எனது பயிற்சியாளர் கூறிய ஊக்கமே மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து சாதனையைப் படைக்க உதவியக இருந்தது.
விளையாட்டில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் சாதிக்க முடியும். பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முழு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். படிப்பை போலவே விளையாட்டும் முக்கியமானது. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அடுத்ததாக உலக சாம்பியன்ஷிப் (World Championship) போட்டிக்குத் தயாராக உள்ளேன்" என தெரிவித்தார்.