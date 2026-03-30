கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்கள் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு தொல்லியல் துறை உத்தரவு
கீழடி அகழாய்வின் மூலம் கி.மு. 800–500 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பழமையான நகரத் தமிழ் நாகரிகத்தின் சான்றுகளை கண்டறிந்ததாக அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா அறிக்கை அளித்திருந்தார்.
Published : March 30, 2026 at 2:18 PM IST
சிவகங்கை : கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையில் மதிப்பீட்டு குழு குறிப்பிட்டிருந்தவாறு திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு இந்திய தொல்லியல் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்திய தொல்லியல் துறையின் சார்பாக சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதல் மூன்று கட்ட அகழாய்வுகள் நடைபெற்றன. அதில் முதல் இரண்டு கட்ட அகழாய்வை இந்திய தொல்லியல் துறையின் கண்காணிப்பாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா மேற்கொண்டார். தமது ஆய்வறிக்கையை கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் சமர்ப்பித்தார். 982 பக்கம் கொண்ட அந்த அறிக்கையில் கீழடியில் நிலவிய கலாச்சாரம், அங்கு விவசாயம் செய்யப்பட்ட பயிர்கள், விலங்குகள், நகர நாகரிகத்தை நோக்கி நகர்ந்த தன்மை உள்ளிட்டவை குறித்தும், 5,765 தொல்லியல் பொருட்கள் பற்றியும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தது.
அது மட்டுமன்றி, கீழடி நாகரிகம் சுமார் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்பதையும் தமது அறிக்கையில் அவர் தெளிவுப்படுத்தியிருந்தார். 2014–16 காலகட்டத்தில் கீழடி அகழாய்வின் முதல் இரண்டு கட்டங்களை வழி நடத்திய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, கி.மு. 800–500 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பழமையான நகரத் தமிழ் நாகரிகத்தின் சான்றுகளை கண்டறிந்ததாக அறிக்கை அளித்திருந்தார்.
அறிக்கை தாக்கல் செய்து ஏறக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னரும் கூட இந்திய தொல்லியல் துறை, கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை இதுவரை வெளியிடவில்லை. இது குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர். அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த அறிக்கையை 'தெளிவற்றது, முழுமையற்றது மற்றும் போதிய விளக்கமற்றது' என மதிப்பீடு குழு விமர்சித்திருந்தது.
தொடர்ந்து, மீண்டும் திருத்தி எழுதி சமர்ப்பிக்குமாறு தொல்லியல் துறை அவருக்கு கடிதம் அனுப்பியது. இதனைத்தொடர்ந்து, இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு பதிலளித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, "அறிவியல்பூர்வமான தொல்லியல் சான்றுகளை கொண்டு தான் கீழடி தொடர்பான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதில் எவ்வித மாற்றமும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
அக்குழுவின் மதிப்பீடு, துல்லியமற்றது, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டதாக தோன்றுகிறது எனவும் தெரிவித்திருந்தார். இதன் காரணமாக இயக்குநராக உள்ள அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கும், தொல்லியல் துறை குழுவிற்கு இடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போது தொல்லியல் துறையின் நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருட்கள் தேசிய பணிக்குழு (NMMA) இயக்குநராக உள்ள அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு, மார்ச் 27-ம் தேதி தொல்லியல் துறை மீண்டும் ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அதில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவின் பதிலை மறுபரிசீனை செய்து, மதிப்பீட்டு குழு குறிப்பிட்டிருந்தவாறு தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அகழாய்வு பிரிவு இயக்குநர் ஹெம்சாகர் ஏ. நாயக், அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா உடனடியாக இணக்கம் தெரிவிக்கும் அறிக்கையை (compliance report) சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, மார்ச் 17-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ‘நாடாளுமன்ற கேள்விகள்' தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில் ராமகிருஷ்ணா கலந்து கொள்ளவில்லை. முன் அறிவிப்பின்றி கலந்து கொள்ளாத காரணத்தால், அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்து நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தின் சார்பாக அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ”ஏற்கெனவே முடித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில் எப்படி நான் திருத்தம் செய்ய முடியும்? ஆகையால் அதற்கு எந்தவித வாய்ப்பும் இல்லை” என்று தெரிவித்தார்.