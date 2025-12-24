கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை; 'எந்தவித மாற்றமும் செய்யப் போவதில்லை' - ஏஎஸ்ஐ இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா
கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை வெளியிடுவதை தாமதப்படுத்துவதற்காக இவ்வாறு செய்கிறார்களோ? என்ற சந்தேகம் உள்ளதாக அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : December 24, 2025 at 8:19 PM IST
மதுரை: கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப் போவதில்லை என அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள கீழடியில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அங்கு தொல்லியல் கண்காணிப்பாளராக பணி செய்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா முதல் 2 கட்ட அகழாய்வினை மேற்கொண்டு இருந்தார். அது குறித்த அறிக்கையை கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் (ஏஎஸ்ஐ) சமர்ப்பித்தார்.
982 பக்கம் கொண்ட அந்த அறிக்கையில் கீழடியில் நிலவிய கலாச்சாரம், அங்கு விவசாயம் செய்யப்பட்ட பயிர்கள், விலங்குகள், நகர நாகரிகத்தை நோக்கி நகர்ந்த தன்மை உள்ளிட்டவை குறித்தும், 5,765 தொல்லியல் பொருட்கள் பற்றியும் அவர் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். அது மட்டுமன்றி, கீழடி நாகரிகம் சுமார் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்பதையும் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.
அறிக்கை தாக்கல் செய்து ஏறக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் கூட, இந்திய தொல்லியல் துறை கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை இதுவரை வெளியிடவில்லை. இது குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர்.
இதற்கிடையே கீழடி அறிக்கையை சமர்ப்பித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவிடம் இந்திய தொல்லியல் துறை அந்த அறிக்கையை மீண்டும் திருத்தி எழுதி சமர்ப்பிக்குமாறு கடிதம் அனுப்பியது. இந்நிலையில், இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு பதிலளித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, "அறிவியல் பூர்வமான தொல்லியல் சான்றுகளை கொண்டு தான் கீழடி தொடர்பான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதில் எவ்வித மாற்றமும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை" எனவும் பதிலளித்திருந்தார்.
இதனை அடுத்து இந்திய தொல்லியல் துறை (ASI) கடந்த டிசம்பர் 23ஆம் தேதியன்று, ஏறக்குறைய ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை ஐந்து பேர் கொண்ட உள் மதிப்பீட்டு குழுவினரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில் 114 பக்கங்கள் கொண்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கையை அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு அனுப்பி உள்ளது.
அதில், குறிப்பிட்ட அகழாய்வு அறிக்கை தெளிவற்றது; முழுமையற்றது மட்டுமன்றி போதிய ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என கடுமையாக விமர்சனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா வழங்கியுள்ள அந்த அறிக்கையின் பல்வேறு அத்தியாயங்களில் கேள்விகளை எழுப்பி அதற்கும் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தற்போது இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் இயக்குநராக (நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருட்கள் மீதான தேசிய இயக்கம்) பொறுப்பு வகித்து வரும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ''மத்திய தொல்லியல் துறையால் உள்ளக மதிப்பீட்டு குழுவினர் கீழடி இரண்டு கட்ட அகழாய்வு அறிக்கையை ஆய்வு செய்து கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர். அதில் அவர்கள் விளக்கங்களை கேட்டுள்ளனர். அது குறித்த விளக்கங்களை அளிப்பதில் எனக்கு எந்த வித தயக்கமும் இல்லை. ஆனால் சுமார் ஆயிரம் பக்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள அகழாய்வு அறிக்கையை வெளியிடுவதில் இருந்து தாமதப்படுத்துவதற்காக இவ்வாறு செய்கிறார்களோ? என்ற சந்தேகம் உள்ளது. இருந்த போதும் அலுவலக நடைமுறையை மதித்து அந்த அறிக்கைக்கு உரிய பதிலை நான் அளிப்பேன். ஆனால், நான் அளித்த அறிக்கையில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப் போவதில்லை' என்றார்.
முன்னதாக, 2014-ல் கீழடியில் அகழாய்வு செய்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தலைமையிலான குழுவினர், அகழாய்வில் கிடைக்கப் பெற்ற பொருட்கள் மூலம், அங்கு நகர நாகரிகம் இருந்ததது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். இந்த அகழ்வாய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், அமர்நாத் திடீரென அசாம் மாநிலத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
அதற்கு பிறகு 3ஆம் கட்ட அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள ஸ்ரீராமன் என்பவரை மத்திய தொல்லியல் துறை நியமனம் செய்தது. 3 ஆம் கட்ட அகழாய்வு நிறைவுறும் தருவாயில் ஸ்ரீராமன், கீழடியில் மேற்கொண்டு அகழாய்வு செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை எனவும், கிடைத்தப் பொருட்களே மீண்டும் கிடைப்பதாக கூறி ஆய்வினை நிறைவு செய்தார். அதன் பிறகு கீழடியில் 4 ஆம் கட்ட அகழ்வாய்வு பணிகள் தமிழக அரசின் சார்பில் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 10 ஆம் கட்ட அகழ்வாய்வு பணிகள், தமிழக தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.