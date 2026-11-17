கீழடி ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா மலேசிய தமிழ் மாநாட்டிற்கு செல்ல தடை - தொல்லியல் துறை அனுமதி மறுத்தது ஏன்?
ஏற்கெனவே கடந்த ஜூலை மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மலேசிய மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 12:16 PM IST
மதுரை: கீழடி அகழாய்வு அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் வழங்குவதில் ஒன்றிய அரசு காலம் தாழ்த்தி வரும் நிலையில், அதன் முதல் இரண்டு கட்ட அகழாய்வுகளை முன்னின்று நடத்திய தொல்லியல் ஆய்வாளர் கே. அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள தமிழ் வரலாற்று ஆய்வு மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்தியத் தொல்லியல் துறை (ASI) அனுமதி மறுத்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழர்களின் தொன்மையான வாழ்வியல், நகர நாகரிகம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பண்பாட்டுச் சான்றுகள் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டுவந்த, சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அகழாய்வின் முதல் இரண்டு கட்டங்களை 2014 முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வரை முன்னின்று நடத்தியவர் இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் மூத்த தொல்லியல் ஆய்வாளர் கே. அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா.
மலேசியா மாநாட்டில் பங்கேற்க அனுமதி மறுப்பு
இவர் டிசம்பர் 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் நடைபெறவுள்ள தமிழ் வரலாற்று ஆய்வு மாநாட்டில் பங்கேற்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக இந்தியத் தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி கோரியிருந்தார். இந்நிலையில், வெளிநாட்டு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கான அனுமதியை வழங்குவதற்கு முன்பாக, இந்தியத் தொல்லியல் துறை சில நிபந்தனைகளை விதித்ததாக தெரிகிறது.
குறிப்பாக, மாநாட்டில் அவர் ஆற்றும் உரை அல்லது பேசும் கருத்துகளின் எழுத்துப்பூர்வமான மற்றும் காணொளிப் பதிவின் நகலை இந்தியா திரும்பிய பின்னர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும், இந்தியத் தொல்லியல் துறை அல்லது மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு, கொள்கைகளுக்கு முரணான கருத்துகளை மாநாட்டில் தெரிவிக்கக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், இந்தியத் தொல்லியல் துறை மற்றும் மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள், கொள்கைகள், நற்பெயர் ஆகியவற்றை விமர்சிக்கும் வகையில் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கக்கூடாது என எழுத்துப்பூர்வ உறுதிமொழி அளிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு உறுதிமொழி அளித்தால், வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் (FCRA) கீழ் தேவையான தடையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) உடனடியாக வழங்கப்படும் என்றும் இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் நிர்வாகப் பிரிவு இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். ஆனால், இத்தகைய நிபந்தனைகளுடன் கூடிய உறுதிமொழியை அளிக்க அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா மறுத்துவிட்டார். இதன் காரணமாக அவரது மலேசியா பயணத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க மாநாட்டிலும் பங்கேற்க அனுமதி மறுப்பு
ஏற்கெனவே கடந்த ஜூலை மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது இரண்டாவது முறையாக வெளிநாட்டு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
இவ்விவகாரம் கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை தொடர்பாக இந்தியத் தொல்லியல் துறைக்கும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கும் இடையே நிலவி வரும் கருத்து வேறுபாடுகளுடன் தொடர்புடையதாக பார்க்கப்படுகிறது.
982 பக்க கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை; காலம் தாழ்த்தும் ஒன்றிய அரசு
கீழடியில் 2014-15 மற்றும் 2015-16 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற முதல் இரண்டு கட்ட அகழாய்வுகளின் முடிவுகளைத் தொகுத்து, அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா 982 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான அறிக்கையைத் தயாரித்தார். இந்த அறிக்கை கடந்த 2023 ஜனவரி மாதம் இந்தியத் தொல்லியல் துறையிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அதில் கீழடி நாகரிகத்தின் தொடக்கக் காலம் கி.மு 8ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலகட்டமாக இருக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த கால நிர்ணயம் மற்றும் அகழாய்வில் கிடைத்த தொல்பொருட்களின் வகைப்பாடு தொடர்பாக இந்தியத் தொல்லியல் துறை ஆட்சேபனைகளை எழுப்பியது.
குறிப்பாக, கி.மு. 8ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு 5ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலகட்டத்தைக் கீழடியின் தொடக்க காலமாகக் குறிப்பிடுவதற்கு கூடுதல் அறிவியல் ஆதாரங்களும் விளக்கங்களும் தேவை என்றும், அகழாய்வில் கிடைத்த பொருட்களின் கால நிர்ணயம் மற்றும் அடுக்குகளின் விவரங்களை இன்னும் தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியது. இதற்காக இரண்டு நிபுணர்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்யுமாறு இந்தியத் தொல்லியல் துறை கேட்டுக்கொண்டது.
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ஆனால், அகழாய்வில் கிடைத்த பொருட்களின் அடுக்கமைவு (Stratigraphy), பண்பாட்டுப் படிவங்கள், தொல்பொருட்களின் தன்மைகள் மற்றும் முடுக்கப்பட்ட நிறை நிறமாலையியல் (Accelerator Mass Spectrometry - AMS) மூலம் பெறப்பட்ட அறிவியல் காலக் கணிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலேயே அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, தனது ஆய்வு முடிவுகளில் மாற்றம் செய்ய மறுத்துவிட்டார்.
மேலும், தனது அறிக்கையில் தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் காலவரிசை விளக்கங்கள் அனைத்தும் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
114 பக்க ஆய்வறிக்கையில் இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் ஆட்சேபனைகள்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இந்தியத் தொல்லியல் துறை ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து, அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா சமர்ப்பித்த 982 பக்க அறிக்கையை ஆய்வு செய்தது. இதையடுத்து, 114 பக்கங்கள் கொண்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, அதில் கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையின் சில முடிவுகள் தெளிவற்றதாகவும், முழுமையான விளக்கங்கள் இல்லாததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டதாக 2025 டிசம்பர் மாதம் செய்திகள் வெளியாகின.
இதற்குப் பதிலளித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, தனது ஆய்வு முடிவுகள் முறையான தொல்லியல் ஆய்வு நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டவை என்றும், அறிக்கையைத் திருத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். 2026 பிப்ரவரி மாதத்திலும் இந்தியத் தொல்லியல் துறைக்கு அவர் அளித்த பதிலில், தனது அறிக்கையை மாற்றமின்றி வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருந்தார்.
தமிழகத் தொல்லியல் துறையின் ஆய்வில் கிடைத்த முக்கியமான காலக் கணிப்பு
இதற்கிடையே, தமிழகத் தொல்லியல் துறை கீழடியில் தொடர்ந்து நடத்திய அகழாய்வுகளில் கிடைத்த தொல்பொருட்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அறிவியல் காலக் கணிப்புகள், கீழடி நாகரிகம் சுமார் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பதற்கான சான்றுகளை வழங்கின.
குறிப்பாக, தமிழகத் தொல்லியல் துறையின் ஆய்வுகளில் கீழடியின் தொடக்ககாலம் கி.மு. 580ஆம் ஆண்டாக இருக்கலாம் என அறிவியல் காலக் கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள காலகட்டத்துடன் தொடர்புடைய முக்கியமான விவாதமாக மாறியுள்ளது.
கீழடியில் நகர்ப்புற வாழ்வியல் அமைப்புகள், செங்கல் கட்டுமானங்கள், வடிகால் அமைப்புகள், உறை கிணறுகள், மணிகள், பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான தொல்பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. தமிழகத் தொல்லியல் துறையின் அடுத்தடுத்த கட்ட அகழாய்வுகளில் 13,000-க்கும் மேற்பட்ட தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொல்லியல் ஆய்வும் வெளிநாட்டு மாநாடு பங்கேற்பும்: புதிய விவாதம்
கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் ஒருபுறம் நீடிக்கும் நிலையில், மலேசியாவில் நடைபெறும் தமிழ் வரலாற்று ஆய்வு மாநாட்டில் பங்கேற்க அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் தற்போது புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர் தனது ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் சர்வதேச ஆய்வு மாநாட்டில் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அரசுத் துறையின் சார்பில் இத்தகைய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுவது தொடர்பாகவும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.