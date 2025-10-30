தோழியுடன் காபி குடிக்க வந்தவரை படுகொலை செய்த கும்பல் - பெண் மாயமானதால் அதிர்ச்சி!
தொழில் ரீதியான சந்திப்புக்காக சென்னை வந்த தொழிலதிபரை மர்ம கும்பல் தாக்கிய நிலையில் அவருடன் இருந்த பெண் தோழி மாயமாகியுள்ளதால் இது திட்டமிட்ட கொலையாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
Published : October 30, 2025 at 8:23 AM IST
சென்னை: பெண் தோழியுடன் காபி குடிக்க காரில் வந்த நபரை பைக்கில் வந்த மர்ம கும்பல் சரமாரியாக தாக்கியதில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ். 38 வயதான இவர் சொந்தமாக தொழில் செய்து வந்ததாக தெரிகிறது. அவ்வப்போது தொழில் விஷயமாக சென்னைக்கு வருவதை இவர் வழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளார். அந்த வகையில் பிரகாஷ் தன்னுடைய பெண் தோழிகளுடன் காரில் சென்னைக்கு வந்துள்ளார்.
தொழில் ரீதியான சந்திப்புகளை முடித்த பிறகு, காபி குடிப்பதற்காக அசோக் நகர் காவல் நிலையம் அருகே உள்ள காபிக் கடைக்கு அருகே காரை நிறுத்திவிட்டு, பிரகாஷும் அவரது பெண் தோழியும் காருக்குள் அமர்ந்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளனர். அப்போது, அந்த வழியாக நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் இரண்டு பைக்குகளில் வந்துள்ளனர். அவர்கள் பிரகாஷின் கார் அருகே பைக்குகளை நிறுத்திவிட்டு, காருக்குள் உட்கார்ந்திருந்த அவரிடம் பேச்சுக் கொடுத்துள்ளனர். பின், பிரகாஷ் காரை விட்டு இறங்கி வந்து அவர்களுடன் பேசியுள்ளார்.
அப்போது அந்த கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களை கொண்டு பிரகாஷை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த பிரகாஷ் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தார். அதே நேரத்தில் அவருடன் இருந்த பெண் தோழியும் மாயமாகியுள்ளார். அவ்வழியாக வந்தவர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த பிரகாஷ் குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார், உடனடியாக பிரகாஷை மீட்டு அருகில் இருந்த இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து அசோக் நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் பைக்கில் வந்த மர்ம நபர்கள் பிரகாஷிடம் பேச்சு கொடுத்து பின் அவரை தாக்கிவிட்டு தப்பியது உறுதியானது. சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் 2 பெண்கள், ஒரு ஆண் என மூன்று பேரை அசோக் நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் கூறி வருவதால் உதவி ஆணையர் தலைமையில் விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: மின்வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை உயிரிழப்பு; தோட்டத்தின் உரிமையாளர் மீது வனத்துறை வழக்கு!
தொடர்ந்து பைக்கில் வந்த அந்த கும்பல் யார்? முன்விரோதம் காரணமாக பிரகாஷை தாக்கினார்களா? ஏன் பெண் தோழி அங்கிருந்து தப்பினார்? இது திட்டமிட்ட கொலையா? இதற்குப் பின்னால் இருப்பவர்கள் யார்? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.