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மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திற்கு ரூ.9 கோடி அபராதம் செலுத்திய 'அசோக் லேலண்ட்'

மின்சார பேருந்துகளில் சில அவ்வப்போது பழுது ஏற்பட்டு நடுவழியில் நிற்பதால் 200 கிமீ இயக்க ஒப்பந்தத்தை ஓஎச்எம் நிறுவனத்தால் முழுமைச் செய்ய முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 4:15 PM IST

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சென்னை: அசோக் லேலண்ட்டின் துணை நிறுவனமான ஓஎச்எம் குளோபல் மொபிலிட்டி நிறுவனத்திடம் இருந்து ரூ. 9 கோடி அபராதத்தை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வசூலித்துள்ளது.

அசோக் லேலண்ட் (Ashok Leyland)-இன் துணை நிறுவனமான ஓஎச்எம் குளோபல் மொபிலிட்டி (OHM Global Mobility), ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திற்கு மின்சார பேருந்து சேவையை வழங்கி வருகின்றது. ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் 600-க்கும் அதிகமான எலெக்ட்ரிக் பேருந்துகளை அது இயக்கி வருகிறது.

இந்த நிலையில் ஒப்பந்தப்படி குறிப்பிட்ட கிலோ மீட்டர் தூரம் இ-பேருந்துகள் இயக்கப்படாத காரணத்திற்காக ஓஎச்எம் குளோபல் மொபிலிட்டி நிறுவனத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, அது வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மின்சார பேருந்தை நாள் ஒன்றுக்கு 200 கிமீ தூரத்துக்கும் குறைவாக இயக்கக் கூடாது. மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்கிற விதியின் அடிப்படையில் ஓஎச்எம்-இன் இ-பஸ் சேவைக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் வழங்கியது. மேலும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் கடந்த மார்ச் மாதம் வரை ரூ. 80 கோடியே 60 லட்சம் வரை அந்நிறுவனத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி உள்ளதாக ஆர்டிஐ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட ஆவணம்
அபராதம் விதிக்கப்பட்ட ஆவணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில் நாள் ஒன்றிற்கு 200 கிலோ மீட்டர் இயக்கத்தை முழுமை செய்யவில்லை என கூறி ஓஎச்எம் நிறுவனத்திடம் ரூ. 9 கோடி அபராதத்தை தமிழ்நாடு அரசு வசூலித்துள்ளது. மேலும், தற்போது அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் மட்டுமே மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்கி வரும் நிலையில், விரைவில் டாடா மோட்டார்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கும் அரசு வாய்ப்பளிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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மொத்தச் செலவு ஒப்பந்தம் (Gross Cost Contract) முறையில் தனியாருடன் இணைந்து மின்சாரப் பேருந்து சேவையை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வருகிறது. ஏசி வசதி இல்லாத மின்சாரப் பேருந்துகளுக்கு ஒரு கிமீ-க்கு ரூ. 78.82-ம், ஏசி பேருந்துகளுக்கு ரூ. 80.86-ம் தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படுகிறது.

நடுவழியில் பழுதாகி நிற்கும் மின்சாரப் பேருந்துகள்

மின்சாரப் பேருந்துகளில் சில அவ்வப்போது பழுது ஏற்பட்டு நடுவழியில் நிற்பதால் 200 கிமீ இயக்க ஒப்பந்தத்தை ஓஎச்எம் நிறுவனத்தால் முழுமைச் செய்ய முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலிலேயே கூடுதல் மின்சார பேருந்துகளை இயக்க முதலமைச்சர் விஜய் அண்மையில் அறிவுறுத்திய நிலையில் புதிய நிறுவனங்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்க மாநகர போக்குவரத்து கழகம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

OHM ELECTRIC BUS
FINE
CHENNAI MTC
ASHOK LEYLAND

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