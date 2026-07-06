செந்தில் பாலாஜி சகோதரர் முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக உள்ளதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று அசோக்குமார் தனது மனுவில் கோரியிருந்தார்.
Published : July 6, 2026 at 7:17 PM IST
சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்கை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர இருப்பதாகவும், ஆளும் தவெக கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் சொல்லும்படி நடந்துக் கொண்டால் அதற்கு சன்மானமாக ரூபாய் 35 கோடி வரை தருவதாகவும் பேரம் பேசியதாக ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ என்.இளையராஜா சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரை கைது செய்ய காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இவ்வழக்கில் இருந்து முன் ஜாமீன் கோரி அசோக்குமார், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "தவெக எம்.எல்.ஏ.வைத் தொடர்புக் கொண்டு பேசியதாகவோ? பேரம் பேசியதாகவோ? மிரட்டல் விடுத்ததாகவோ? முதல் தகவல் அறிக்கையில் தனக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டுக்களும் இல்லை. முன்னாள் அமைச்சரின் சகோதரர் என்ற காரணத்துக்காக அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக பொய் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
இந்த புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கு, தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக உள்ளதால் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன்பு இன்று (ஜூலை 06) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. மேலும், இந்த வழக்கில் எம்.எல்.ஏ.வும் சம்மந்தப்பட்டிருப்பதால், மனுவை எம்.பி. எம்.எல்.ஏ.க்கள் தொடர்புடைய வழக்குகளை விசாரிக்கும் அமர்வில் பட்டியலிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதையேற்றுக் கொண்ட நீதிபதி குமரப்பன், எம்.பி. எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன் முன் வழக்கை பட்டியலிட உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஜூலை 08- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.