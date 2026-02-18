கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் இன்று துவக்கம்: வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சாம்பல் புதன் சிறப்பு வழிபாடு
Published : February 18, 2026 at 12:22 PM IST
நாகப்பட்டினம்: கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் இன்று தொடங்கும் நிலையில், உலக புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் நடைபெற்ற சாம்பல் புதன் சிறப்பு திருப்பலியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் உலக புகழ்பெற்ற மாதா பேராலயம் அமைந்திருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகை நாட்களில் இந்த ஆலயத்தில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த பிரார்த்தனைகளில் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து கலந்துகொள்வது வழக்கம். இந்நிலையில் கிறிஸ்வதர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் இன்று சாம்பல் புதனுடன் தொடங்கியது.
சாம்பல் புதனை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி இன்று காலை நடைபெற்றது. பேராலய அதிபர் இருதயராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற தவக்கால தொடக்க சிறப்புத் திருப்பலியில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று பிரார்த்தனை செய்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேராலய பங்குத்தந்தை அற்புதராஜ் தலைமையில் பாதிரியார்கள் கிறிஸ்தவர்களின் நெற்றிகளில் சாம்பல் பூசி 40 நாள் தவக்காலத்தை தொடங்கி வைத்தனர். இன்றிலிருந்து 40 நாட்கள், அதாவது மார்ச் 29ஆம் தேதி குருத்தோலை ஞாயிறு பண்டிகை வருகிறது. அதிலிருந்து 5வது நாளான ஏப்ரல் 3 அன்று புனித வெள்ளி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அடுத்த மூன்றாம் நாள் ஏப்ரல் 5 அன்று இயேசுகிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நாளான ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
சாம்பல் புதன்
உலகெங்கும் வாழ்கிற கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்று புனித வெள்ளி மற்றும் ஈஸ்டர். இயேசு கிறிஸ்து உலகிற்கு மனித உருவெடுத்து வந்து பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பு, 40 நாட்கள் தனது இறை தந்தையின் உபவாசித்து பிரார்த்தனை ஏறெடுத்தார். அந்த நாட்களை நினைவுகூறும் விதமாக ஆண்டுதோறும் புனித வெள்ளிக்கு 45 நாட்களுக்கு முன்பு தவக்காலம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
சாம்பல் புதன் (Ash Wednesday) அல்லது திருநீற்று புதன் அன்று லென்ட் நாட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தவக்காலம் தொடங்கும். ஒவ்வொரு மனிதனும் மண்ணிலிருந்து தோன்றி, மண்ணுக்கே திரும்புவதை உணர்த்தும் விதமாக, சாம்பல் புதன் நாளில் முந்தைய ஆண்டின் குருத்தோலை ஞாயிறன்று பயன்படுத்தப்பட்ட ஓலைகள் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டு, நெற்றிகளில் சிலுவை அடையாளம் போட பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை ஆன்மிக ரீதியாக தூய்மைப்படுத்திக்கொள்ள 40 நாட்கள் தவக்காலம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாட்களில் கத்தோலிக்கர்கள் இறைச்சி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பர். மேலும் பெரும்பாலானோர் மதுவிலக்கை கடைபிடிப்பர்.
விரதம் இருப்பவர்கள் தலையில் சாம்பலை போட்டுக்கொள்வது பாரம்பரிய யூத முறைகளில் ஒன்றாகும். மனிதன் தூசிக்கு சமம், துக்கம் ஆகியவற்றை உணர்த்தும் விதமாக 2ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் தவக்காலத்தின்போது சாம்பலை அடையாளமாக பயன்படுத்தினர். அந்த முறை இன்றுவரை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.