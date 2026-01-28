குடியுரிமையை காரணம் காட்டி ஊழியரை பணிநீக்கம் செய்த எஸ்பிஐ உத்தரவு ரத்து
அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய குடிமக்களுக்கு அளிக்கும் சில உரிமைகளைத் தவிர, வாழ்வுரிமை அடிப்படையில் இந்திய குடிமக்களுக்கு இணையாக அகதிகளாக வந்தோரும் உரிமை கோரலாம் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : January 28, 2026 at 7:19 PM IST
சென்னை: இந்தியர் இல்லை என்பதால் 17 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய ஒரு ஊழியரை திடீரென பணி நீக்கம் செய்த எஸ்.பி.ஐ. வங்கியின் உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப் படுகொலைக்கு அஞ்சி, சிறு வயதிலேயே அங்கிருந்து அகதியாக தமிழ்நாடு வந்தவர் திருக்கல்யாண மலர் . இவர் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு எஸ்.பி.ஐ. வங்கியில் தேர்வு எழுதி அதில் தேர்ச்சி பெற்று பணிக்குச் சேர்ந்துள்ளார்.
பணியில் சேரும் போது விண்ணப்பத்தில் குடியுரிமை தொடர்பாக எந்த விவரங்களும் கேட்கப்படாத நிலையில், 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குடியுரிமையை மையமாக வைத்து எஸ்.பி.ஐ வங்கி திருக்கல்யாண மலரை திடீரென பணி நீக்கம் செய்துள்ளது. இதனை எதிர்த்தும், எஸ்.பி.ஐ வங்கியின் நடவடிக்கை சரியானது அல்ல என உத்தரவிடக் கோரியும் உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஹேமநாத் சந்திர கவுடர் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, ”மனுதாரர் திருக்கல்யாண மலர் பணியில் சேரும் போது தான் ஒரு இலங்கை அகதி என்பதை மறைக்கவில்லை. வங்கி விண்ணப்பத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என குறிப்பிடவில்லை.
17 ஆண்டுகளாக எந்தப் பிரச்னையும் இல்லாத நிலையில் தற்போது, குடியுரிமைக்காக பணி நீக்கம் செய்துள்ளதை ஏற்க முடியாது. அவரை பணி நீக்கம் செய்வதால் இத்தனை ஆண்டுகளாக பராமரித்து வந்த அவரது குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
இந்திய அரசியலமைப்பு 16 மற்றும் 19-ன் படி அனைத்து உரிமைகளையும் பெற அவருக்கு உரிமை உள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டு குடிபெயர்வோர் சட்டப் பிரிவு 3 இன் படி, இந்தியாவில் அவரது குடியிருப்பு முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க:
1. ''விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தினால் மீண்டும் பவருக்கு வரும்'' - எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேட்டி
2. பீகார் இளைஞர் சென்னையில் படுகொலை; கால்வாயில் வீசப்பட்ட மனைவி, குழந்தையின் சடலங்கள் - ஐந்து பேர் கைது
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய குடிமக்களுக்கு அளிக்கும் சில உரிமைகளைத் தவிர, வாழ்வுரிமை அடிப்படையில் இந்திய குடிமக்களுக்கு இணையாக அதிகளாக வந்தோரும் உரிமை கோரலாம்” எனக் கூறி எஸ்.பி.ஜ வங்கியின் பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.