"முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கும் வரை கர்நாடகா அரசால் அணை கட்ட முடியாது"- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி
"மாற்றம் தேவை என்பதை மக்கள் நீண்ட காலமாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர்; ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின் அந்த மாற்றம் தற்போது நிகழ்ந்திருக்கிறது" என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 8:10 PM IST
ஈரோடு: "மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கும் வரை ஒரு செங்கல்லைக் கூட கர்நாடகா அரசால் எடுத்து வைக்க முடியாது; மேகதாது அணையை அவர்களால் கட்ட முடியாது" என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே அளுக்குளி பகுதியில் இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்ற 'உங்களை தேடி நாங்கள்' திட்ட முகாமை வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தொடங்கி வைத்தார். அத்துடன், பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்,
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது பல இடங்களில் இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்கப் போவதாக கூறியதைக் கண்டு நானே வியந்து போனேன். அந்த அளவிற்கு அவர்கள் இரட்டை இலையை மறக்கவில்லை. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட சின்னத்தை மறக்காமல் மக்கள் நினைத்திருப்பதை நான் கண்டேன். அதற்கு பிறகு, தமிழ்நாட்டில் ஒரு நேர்மையான ஆட்சியை ஜோசப் விஜயால்தான் தர முடியும் என்று நான் சொன்னேன். இது நடக்கப் போகிறதா? என்று மக்கள் நினைத்தனர். தமிழ்நாட்டை ஆளக்கூடிய தகுதி அவரிடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்ற வரலாற்றைப் படைக்கிற தலைவராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்றைக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.
எம்ஜிஆர், திரைத்துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வருகின்றபோது சொன்னார்கள், அவருடைய படம் 100 நாட்கள் ஓடுவதைபோல் தான் ஆட்சி முடியும் என்று. ஆனால் அவர் உயிர் உள்ளவரை அவர்தான் தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்றைப் படைத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஜெயலலிதா ஆறு முறை முதலமைச்சராக இருந்தார். மூன்றாவது தலைமுறையாக விஜய் வந்துள்ளார். அரசியல் வரலாற்றில் நடக்காத ஒன்று. இது ஒரு சரித்திரம். இந்த சரித்திரத்தை நிகழ்த்திக் காட்ட தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவரால் தான் முடியுமே தவிர வேறு எவராலும் முடியாது.
நான் முதல்முறை சந்தித்தபோது என்ன செய்ய போகிறார் என்று நினைத்தேன். சந்தித்த பிறகு தான் தெரிந்தது இவர் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறவர் என்று. எல்லோருடைய கனவையும் நிறைவேற்ற கூடிய தலைவர் இவர் தான். தமிழ்நாட்டில் குடிசையில் வாழும் மக்களாக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டு உள்ளார். ஏழைகள் ஏழைகளாக இருக்கக் கூடாது என்று கூறியிருக்கிறார்.
திமுக ஆட்சியில் தூய்மை பணியாளர்கள், காவல்துறையினர், பேருந்து நடத்துநர்கள் விசில் அடிக்கக் கூடாது என்றார்கள். அந்த அளவிற்கு விசில் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்திருக்கிறது. ஆனால் சில பேருக்கு அது புரியவில்லை; தானும் முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று கனவு கண்டு கொண்டு இருந்தார். அங்கு இருந்தவர்கள், இங்கு வந்துவிட்டார்கள். இரண்டே மாத காலத்தில் ஆட்சி மலர்ந்தது. ஒரு மாற்றம் தேவை என்பதை மக்கள் நீண்ட காலமாக நினைத்துக் கொண்டு இருந்தார்கள். ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு, அந்த மாற்றம் இன்று நிகழ்ந்திருக்கிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை வரும் போதெல்லாம் முதலமைச்சரின் பிரதிநிதிகள், முதலமைச்சர் அளித்த கடிதங்களுடன் கர்நாடகா செல்வது வழக்கம். அப்படித்தான் ஜெயலலிதா இருந்தபோதும், ஓபிஎஸ், சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்த சி.வி.சண்முகம் ஆகியோர் கர்நாடகா சென்றனர். ஆனால் அதன் பின்னர் நீதிமன்றங்களை நாடினர். இதுவரை முதலமைச்சர்கள் செல்லவில்லை அவ்வளவு தான். தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கும் வரை மேகதாது அணையைக் கட்ட ஒரு செங்கல்லைக் கூட கர்நாடக அரசால் எடுத்து வைக்க முடியாது" என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.