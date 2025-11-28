ETV Bharat / state

சென்னையை நெருங்கும் டித்வா புயல்: கடலோர பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்

வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள டித்வா புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

(Getty Image)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 28, 2025 at 9:54 AM IST

சென்னை: டித்வா காரணமாக புயல் காரணமாக வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அதை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள டித்வா புயல் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் கடலோரப் பகுதியிலும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவிலும் நிலை கொண்டு வருகிறது. அது மேலும் வடக்கு - வடமேற்கு நோக்கி 7 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து, இன்று (நவ.28) காலை 5.30 மணிக்கு அதே பகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது. இலங்கையின் திருகோணமலைக்கு தென்மேற்கே சுமார் 50 கி.மீட்டரிலும், மட்டக்களப்பிற்கு வடமேற்கே 90 கி.மீட்டரிலும், ஹம்பாந்தோட்டாவிற்கு வடக்கே 230 கி.மீட்டரிலும், அதேபோல் புதுச்சேரிக்கு தென்கிழக்கே 440 கி.மீட்டரிலும் மற்றும் சென்னைக்கு தெற்கே 540 கி.மீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.

இது இலங்கை கடற்கரை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா வழியாக வடக்கு - வடமேற்கு நோக்கி தொடர்ந்து நகர்ந்து, நவம்பர் 30 ஆம் தேதி அதிகாலையில் வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அருகே தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவை அடையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:

கனமழை எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகளுக்காக 6 மாவட்டங்களுக்கு தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் விரைந்துள்ளனர். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் எதிர்பார்க்கப்படும் கனமழையை முன்னிட்டு, மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் கோரிக்கையின் பேரில் அரக்கோணம் NDRF 04-ஆம் படையிலிருந்து 8 சிறப்பு அணிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர்
(ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில் புதுச்சேரிக்கு 2 அணிகள், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, கடலூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தலா ஒரு அணி என்ற கணக்கில் தற்காலிக முகாம்களுக்கு சென்றுள்ளனர். சுமார் 240 வீரர்கள் கொண்ட இந்த அணிகளுடன் ராணி, மிக்கி, லைக்கா, ரேம்போ என்ற நான்கு மோப்ப நாய்களும் மீட்பு பணிக்குத் தயாராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

வெள்ளம், நிலச்சரிவு போன்ற அவசர நிலைகளில் மக்களை பாதுகாக்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படைகள் முழுமையாக தயார் நிலையில் உள்ளன.

இதற்கிடையே ராமேஸ்வரம் கடல் பகுதியில் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசுவதால் அனைத்து ரயில்களும் மண்டபத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை, மதுரை, கன்னியாகுமரி நோக்கி செல்லும் ரயில்களும் மண்டபம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, மழை காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

