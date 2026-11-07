தாயிடம் வளரும் குழந்தையை அனுமதியின்றி தந்தை அழைத்து செல்ல முடியுமா? உயர் நீதிமன்ற முக்கிய உத்தரவு
குழந்தையின் சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்பை வலுக்கட்டாயமாக தந்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 3:14 PM IST
சென்னை: குழந்தைக்கு தந்தை இயற்கையான பாதுகாவலராக இருந்தாலும், தாயிடம் இருக்கும் குழந்தையை அனுமதி இன்றி எடுத்து செல்வதை அனுமதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக கணவரிடம் இருந்து பிரிந்து ஜோன் பாலின் கிரிஸ்டல் என்பவர் சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டில் தனது இரண்டரை வயது மகனுடன் வாழ்ந்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி அவரது வீட்டுக்குச் சென்ற கணவர் ஜூட், அவரது அனுமதியின்றி இரண்டரை வயது மகன் ரஃபேலை வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக மடிப்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், மகனை மீட்டு தன்னிடம் மீண்டும் ஒப்படைக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா மற்றும் பி.கார்த்திகேயன் ஆகியோர் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கே.வெங்கடேசன், கணவரின் தொடர் துன்புறுத்தல் மற்றும் கொடுமை காரணமாகவே மனுதாரர் தனது குழந்தைகளுடன் தாயார் வீட்டுக்குச் சென்றதாகவும், தாயின் பராமரிப்பு தேவைப்படும் வயதில் உள்ள குழந்தையை கணவர் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்றதாகவும் வாதிட்டார்.
கணவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ.நாகராஜன், குழந்தையின் தந்தை மற்றும் இயற்கையான பாதுகாவலர் என்ற அடிப்படையில் குழந்தையை அழைத்துச் சென்றதாகவும், புதுச்சேரியில் உள்ள லிசே பிரான்சே பள்ளியில் குழந்தையைச் சேர்த்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
பள்ளி தொடங்கிய நிலையில், குழந்தையை அழைத்து வராததால் மனைவியின் வீட்டுக்குச் சென்று குழந்தையை அழைத்து சென்றதாகவும் கூறினார். மேலும், கணவன்-மனைவி இருவருக்கும் இடையிலான குடும்பப் பிரச்சினையை சமரசப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
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காவல் துறை தரப்பில் வாதிட்ட கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் மொகமது ரியாஸ், புகாரின் அடிப்படையில் CSR பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி அழைத்தும் பெண்ணின் கணவர் ஆஜராகவில்லை. மேலும், குழந்தையைத் தானே பராமரித்து வருவதாகப் பதில் அனுப்பியுள்ளார். இந்தப் புகார் தொடர்பான விசாரணை இன்னும் நிலுவையில் இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, குழந்தையின் தந்தை இயற்கையான பாதுகாவலராக இருந்தாலும், குழந்தையின் சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்பை வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்றும், சட்டப்படியான நடைமுறையைப் பின்பற்றியே குழந்தையை பெற வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். எனவே, குழந்தையை மனுதாரரான தாயிடம் ஒப்படைக்கும்படி கணவருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.