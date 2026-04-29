2026 எல்நினோ ஆண்டாக இருப்பதால் வெப்பம் அதிகரிக்கும்- சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை தகவல்

2026 எல்நினோ ஆண்டாக இருப்பதால் வெப்பம் அதிகரிக்கும்- சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை தகவல்
எல்நினோ தாக்கத்தால் மே மாதம் வெயில் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
Published : April 29, 2026 at 9:10 PM IST
By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: நடப்பாண்டில் தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் வழக்கத்தை விட 4 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், 2026 எல்நினோ ஆண்டாக இருப்பதால் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு இயக்குநர் முனைவர் வி.ஆர்.துரை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் கோடை வெப்பத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வரும் நாட்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம், உள்மாவட்டங்களில் உயரும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் முனைவர் வி.ஆர்.துரை, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், மே மாதத்தில் வெயிலின் தாக்கம் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாத மத்தியில் இருந்து வெப்பநிலை படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இது, மே மாதம் முழுவதும் தொடர்ந்து உச்சநிலையை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தினசரி அடிப்படையில் பார்த்தால், காலை 10 மணி முதல் வெப்பம் அதிகரிக்கத் தொடங்கும். மதியம் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெப்பம் மிக அதிகமாக இருக்கும்.
உள் மாவட்டங்களான வேலூர், திருப்பத்தூர், தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, திருச்சி, கரூர், மதுரை போன்ற இடங்களில் 40 முதல் 44 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கடலோர பகுதிகளில், குறிப்பாக சென்னை மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் வெப்பத்துடன் சேர்ந்து அதிக ஈரப்பதமும் காணப்படுவதால் மக்களுக்கு அதிக அசவுகரியம் ஏற்படக்கூடும்.
இந்த சூழ்நிலையில், பொதுமக்கள் மதியம் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் வரும் மே மாதம் கோடை வெப்பம் உச்சமாக இருக்கும் என்பதால் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெப்ப அலை அதிகரிப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கிய காரணமாக புவி வெப்பமயமாதல் பார்க்கப்படுகிறது. தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாட்டின் மூலம் வெளியிடப்படும் மாசுகள் வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தை அதிகமாக தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன.
அதோடு, காடுகள் அழிவு காரணமாக மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து, இயற்கையான குளிர்ச்சி குறைகிறது. நகரமயமாதல் அதிகரிப்பதால் காங்கிரீட் கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள் வெப்பத்தை உறிஞ்சி நகர்ப்புற வெப்பத் தீவை (Urban Heat Island effect) உருவாக்குகின்றன.
மேலும், கடல் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் எல்நினோ போன்ற காலநிலை மாற்றமும் கோடை வெப்பத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. தென்கிழக்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிகழ்வை எல்நினோ என்றும், வெப்பம் இயல்பைவிட குறையும் நிகழ்வை லாநினோ என்றும் கூறுகிறோம்.
இந்த அனைத்து காரணிகளாலும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் வெப்ப அலை நாட்கள் அதிகமாகவும், வெப்பத்தின் தீவிரம் அதிகமாகவும் காணப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் எல்நினோ வரும் ஜூன், ஜூலை மாதம் வருகிறது. இதன் காரணமாக வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும். இந்தியாவின் மேற்பரப்பில் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்று மேகம் இல்லாத நிலையில் நேரடியாக பூமியில் விழுவதால் வெப்ப பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். உள்மாவட்டங்களில் வெப்பம் மேலும் அதிகமாக இருக்கும்.
வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது வெப்பச் சலனம் காரணமாக மழையும் பெய்யும். மழையால் வெய்யில் சற்று குறையும். தென்மேற்கு பருவமழை வழக்கமான காலத்தில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை வழக்கம்போல் மேற்கு தொடர்சி மலைப் பகுதியில் மழை பெய்யும். இருப்பினும் வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு குறைவாக மழை பெய்யும் என கணித்துள்ளோம்.
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள எச்சரிக்கையின்படி, தற்போது நிலவும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக மனிதர்களுக்கு அசவுகரிய நிலைகள் ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக, கோடை காலத்தில் வெப்ப அலை அதிகரிக்கும் சூழ்நிலையில், உடல் வெப்பநிலை பாதித்து, தாகம் அதிகரிப்பு, உடல் சோர்வு, தலைசுற்றல் மற்றும் வெப்பக் கோளாறு போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
பூமி மீது நேரடியாக சூரிய கதிர்வீச்சு விழும்போது வெப்பம் அதிகளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மதிய நேரத்தில் சூரிய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருப்பதால் வெளியில் செல்பவர்களுக்கு பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நீண்ட நேரம் வெளியில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.