ஸ்டாலின் என் சகோதரர், அவருக்கு என் ஆதரவு தொடரும் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பேட்டி
வரும் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் விஜய் வருகை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரியவில்லை என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 3:05 PM IST
சென்னை: மு.க. ஸ்டாலின் என்னுடய சகோதரர். இந்தியா கூட்டணியில் நான் இல்லை என்றாலும் அவருக்காக என்னுடைய ஆதரவு தொடரும் என டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று மாலை 6 மணியுடன் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் முடிவடையும் நிலையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாக்கு சேகரிப்பதற்காக டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ளார். சென்னையில் அவர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நேற்று திறந்த வாகனத்தில் சென்று பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
இந்த நிலையில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “தமிழ்நாட்டில் தேர்தலை முன்னிட்டு, திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்காக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள வந்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் திமுக ஆட்சி மீண்டும் வர வேண்டும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அதிகரித்திருக்கிறது. தமிழகத்தின் ஒரு சில திட்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தமிழக மக்கள் என்னை உற்சாகமாக வரவேற்றனர். அவர்களிடம் திமுகவிற்கு வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய கெஜ்ரிவால், “தமிழக மக்கள் பாஜக-வை வெறுக்கிறார்கள். அதிமுக வழியாக பாஜக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நுழையப் பார்க்கிறது. ஆனால் மக்கள் நிச்சயமாக பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள பிரச்சினைகளை முதலில் அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டை பற்றி அவர்கள் பேசட்டும்” என்றார்.
மேலும், “தமிழக மக்கள், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது அளவு கடந்த அன்பு வைத்துள்ளனர். கடந்த தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகளை விட இந்த முறை திமுக கூட்டணி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும். பாஜகவின் அனைத்து டபுள் என்ஜின்களும் தோல்வி அடைந்துள்ளன. எந்த மாநிலங்களில் டபுள் என்ஜின் நன்றாக இருந்திருக்கிறது? குஜராத்தில் தான் ஊழல் அதிகமாக உள்ளது” என்றார்.
இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலின் தலைமை பொறுப்பு ஏற்கலாமா? என்ற கேள்விக்கு, “நான் இந்தியா கூட்டணியில் இல்லை. அதை இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்களிடம் கேளுங்கள்” என பதிலளித்தார்.
தவெக தலைவர் விஜய் வருகை தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? என்ற கேள்விக்கு, “ஜனநாயக நாட்டில் அனைவரும் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் வருகை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரியவில்லை” என தெரிவித்தார்.
அடுத்த தேர்தலில்களிலும் திமுகவிற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்வீர்களா? என்ற கேட்டதற்கு, “இந்தியா கூட்டணியில் நான் இல்லை என்றாலும் நாங்கள் இருவரும் (ஸ்டாலின்) சகோதரர்கள். நிச்சயம் அனைத்து தேர்தல்களிலும் நான் பிரச்சாரம் செய்வேன். தமிழக மக்கள் பாஜகவை கொண்டு வந்தால் மக்கள் நலதிட்டங்கள் முடக்கப்படும். டெல்லியில் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் அனைத்தையும் பாஜக முடித்துவிட்டது. இந்த நிலை தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட கூடாது. எனவே தமிழக மக்கள் திமுகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டார்.