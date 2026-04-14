பரபரக்கும் தேர்தல் களம்: திமுகவிற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள தமிழகம் வருகிறார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்
Published : April 14, 2026 at 6:30 PM IST

சென்னை: ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஏப்ரல் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் திமுகவிற்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

தமிழகத்தில் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்று கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இந்த தேர்தலானது ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்றும், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் அறிவித்திருந்தது.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலானது திமுக கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்று 4 முனை போட்டியாக உள்ளது. இதற்கிடையே ராமதாஸ் - சசிகலா ஆகிய இருவரும் இணைந்து தனி கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளனர். அனைத்துக் கட்சிகளும் தேர்தலில் வெற்றிபெறும் முனைப்போடு தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள செல்வப்பெருந்தகை, திருமாவளவன், பிரேமலதா விஜயகாந்த், வைகோ, சண்முகம், வீரபாண்டியன் உள்ளிட்ட தலைவர்களும், இதேபோல அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள டிடிவி தினகரன், ஜி.கே வாசன், அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்தவரையில் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின், பாஜக தேசிய முன்னாள் தலைவர் ஜே.பி நட்டா உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர்களான ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கான தேதியை விரைவில் அறிவிக்கவுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தான் திமுகவிற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணை்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழகத்திற்கு வருகை புரியவுள்ளார். ஏப்ரல் 20-ம் தேதி சென்னை வரும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், கொளத்தூரில் மு.க ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளதாகவும், அதையடுத்து 21 -ம் தேதி சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக வாகன பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார் என்று திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

