ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியாவிற்காக போராடுகிறார்; சென்னை தேர்தல் பரப்புரையில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் புகழாரம்
மக்கள் பாஜகவிற்கு வாக்களித்ததன் காரணமாக டெல்லியில் கொண்டுவரப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் முடக்கப்பட்டதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 20, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டிற்காக மட்டும் போராடவில்லை, அவர் இந்தியாவிற்காக போராடுகிறார் என டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற பொது தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான அனுமதி நாளை மாலையுடன் நிறைவடையவுள்ளதால் பரப்புரை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
அந்த வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் திரு.வி.க.நகர், எழும்பூர், துறைமுகம், ராயபுரம், பெரம்பூர், ஆர்.கே.நகர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்தார் அவருடன் இணைந்து டெல்லியின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், திமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்தார்.
சென்னை திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் ராமச்சந்திரனை ஆதரித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரச்சாரத்தில் பேசியபோசு, "பொதுவாக மாநில முதல்வர்களுக்கு ஈகோ என்பது இருக்கும். ஆனால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஈகோ என்பதே இல்லை. அவர் மக்களுக்காக உழைக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் 1.3 கோடி மகளிர் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை பெறுகின்றனர். இது வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காத ஒன்று. அதேபோல் மாணவர்களுக்கான காலை உணவு திட்டம், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதமும் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம், இல்லம் தேடி மருத்துவம், இதுபோன்ற திட்டங்கள் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. இதன் காரணமாகவே இன்று நான் முதல்வரை ஆதரித்த தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்த்த வந்துள்ளேன்.
என்.டி.ஏ என்பது நியூ டெல்லி அலையன்ஸ். என்.டி.ஏ கூட்டணி அதிமுக, பிஜேபி இணைந்த கூட்டணி அல்ல. அது பிஜேபி மட்டுமே உள்ள கூட்டணி. அதிமுகவை பிஜேபி கைப்பற்றிவிட்டது. அதிமுக, பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நேற்று வரை பிகார் முதல்வராக இருந்த நிதிஷ்குமார், தற்பொழுது முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளார். அதிமுக மூன்று பாகமாக உடைந்துள்ளது. பாஜக தமிழ்நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு பிஜேபி தேவை இல்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு பிஜேபியை கொண்டு வந்ததால் அதிமுக பெரிய குற்றத்தை இழைத்துள்ளது.
மக்கள் பாஜகவிற்கு வாக்களித்ததன் காரணமாக டெல்லியில் கொண்டுவரப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் முடக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மேம்பாடு, இலவச சிகிச்சை, இலவச மின்சாரம் ஆகிய திட்டங்கள் அனைத்தையும் பாஜக டெல்லியில் தடை செய்துள்ளது. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் முடக்கப்படும். தமிழ்நாட்டிற்கு ஸ்டாலின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளார். இது தொடர வேண்டும். ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டிற்காக மட்டும் போராடவில்லை, அவர் இந்தியாவிற்காக போராடுகிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து எழும்பூர் தொகுதியில் திமுக சட்டமன்ற வேட்பாளர் தமிழன் பிரசன்னாவை ஆதரித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியபோது, "டெல்லியின் முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பெரிய போராளி. எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் மிரட்டலுக்கும் பயப்படாதவர். மோடியை எதிர்த்து போராட கூடியவர். பாசிச பாஜக ஆட்சி எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடிக் கொண்டிருப்பவர். டெல்லியில் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து கெஜ்ரிவாலை ஆட்சியில் இருந்து பாஜக அகற்றியது. அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல், பாஜகவை எதிர்ப்பது தான் தனது லட்சியம் என்பதில் கெஜ்ரிவால் உறுதியாக இருக்கிறார்.
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியில் முதல்வராக இருந்தபோது பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகளை படைத்துள்ளார். டெல்லியில் அவர் கொண்டு வந்த 'மாடர்ன் ஸ்கூல் திட்டம்' என்னை வெகுவாக கவர்ந்தது. இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டிலும் 'ஸ்மார்ட் ஸ்கூல் திட்டம்' கொண்டுவரப்பட்டது. மீண்டும் 2.0 ஆட்சி வரப்போகிறது. அதன் பின்பு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்மார்ட் ஸ்கூல் திட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டுவரப்படும்" என்றார்.