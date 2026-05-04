அருப்புக்கோட்டை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், அதிமுக தரப்பில் வைகைச்செல்வன், நாதக சார்பில் மணிமாறன், தவெக சார்பில் கார்த்திக் குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி
Published : May 4, 2026 at 1:26 AM IST

அருப்புக்கோட்டை (விருதுநகர்): எம்ஜிஆரை முதலமைச்சராக்கிய பெருமைக்குரிய தொகுதியான அருப்புக்கோட்டை இந்த முறை யாருக்கு? மக்கள் தீர்ப்பு என்ன? பார்க்கலாம்.

நடந்துமுடிந்த சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் தமிழகத்தில் 85.15% மக்கள் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. திமுக, அதிமுக, தவெக மற்றும் நாதக என 4 முனை போட்டியாக நடைபெற்றுள்ள இத்தேர்தலில் மக்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்? யாரை புறக்கணிக்கின்றனர்? என்பது குறித்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கும் தொகுதிகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது விருதுநகர் மாவட்டத்தின் அருப்புக்கோட்டை தொகுதி. இந்த தொகுதியில் தான் தற்போதைய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் தந்தை வே.தங்கப்பாண்டியன், அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர்.

அருப்புக்கோட்டை தொகுதியை பொறுத்தவரை, விவசாயிகளும், விசைத்தறி தொழிலாளர்களும் அதிக அளவில் உள்ளனர். 2,06,497 வாக்காளர்கள் உள்ள இத்தொகுதியில் இந்த முறை 84.76% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. 1952ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 17 தேர்தல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. அதில் திமுகவும், அதிமுகவும் தலா 6 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், சுதந்திர கட்சி, ஃபார்வார்டு பிளாக், சுயேச்சை கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.

இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏவும், அமைச்சருமான கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன், தவெக சார்பில் கார்த்திக் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மணிமாறனும் களத்தில் உள்ளார். இவர்கள் தவிர, சுயேச்சைகள் உட்பட 21 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர்.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் வைகைச்செல்வனை 39,034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து திமுகவின் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அருப்புக்கோட்டையை கைப்பற்றினார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலும் அதிமுகவின் வைகைச்செல்வனை 18,054 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து திமுகவின் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் வெற்றிபெற்றிருந்தார். ஆனால் அதற்கு முன்பு 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரனை 10,638 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து வைகைச்செல்வன் அருப்புக்கோட்டையை தன்வசமாக்கினார்.

பலமுனை போட்டிகள் இருந்தாலும் அருப்புக்கோட்டையை பொறுத்தவரை நேரடி போட்டி திமுக - அதிமுகவிற்கு இடையேதான் நடைபெற்று வருகிறது. அருப்புகோட்டை இந்த முறை யார் கைக்கு சென்றிருக்கிறது என்று இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன்திமுக
2016கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன்திமுக
2011வைகைச்செல்வன் அதிமுக

