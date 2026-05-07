தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கேட்ட அருண்ராஜ்; காதர் மொய்தீன் சொன்ன பதில்
ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்காத நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
Published : May 7, 2026 at 6:12 PM IST
சென்னை: ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தருவது குறித்து திமுக தலைவரிடம் பேசி முடிவை கூறுவதாக, தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜிடம், இந்திய யூனியன் முஸ்லீக் கட்சித் தலைவர் காதர் மொய்தீன் கூறினார்.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 34.92% வாக்குகள் பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றிப் பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன.
அதிலும், விஜய் தான் போட்டியிட்டு வென்றுள்ள பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்தால் தவெக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 107- ஆக குறையும். பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடனான 10 ஆண்டுக்கால கூட்டணியை முறித்து கொண்டு, தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.
காங்கிரஸ் ஆதரவுடன், மேலும் ஆறு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவும் தேவைப்படும் நிலையில், இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும், விசிகவிற்கும் ஆதரவு கேட்டு தவெக கடிதம் எழுதியுள்ளது. இந்த நிலையில் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தலைவர்கள் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தனர். அதனை தொடர்ந்து. தவெகவிற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து கட்சியின் உயர்நிலைக் குழுவில் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விசிக, இடதுசாரிகள் தங்களின் அழைப்பை ஏற்காதபட்சத்தில் கூடுதல் எண்ணிக்கையைப் பெற என்ன செய்யலாம் என்ற ஆலோசனையில் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீக் லீக் கட்சித் தலைவர் காதர் மொய்தீனை, தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீனை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ் எங்களை நேரடியாக சந்தித்து ஆதரவு கேட்டார். ஆனால், நாங்கள் எப்போதும் திமுகவுடனே பயணிக்க விரும்புகிறோம் என்ற கருத்தை அவரிடம் தெரிவித்தோம்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுக்கும் முடிவு தான் எங்கள் முடிவு எனத் தெரிவித்த நிலையில், ஸ்டாலினிடம் எங்களையே கேட்கச் சொன்னார். எனவே, திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலினை சந்திக்க அனுமதி கேட்டுள்ளோம். அவரிடம் பேசி அடுத்தகட்ட முடிவு எடுக்கப்படும்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, ஆளுநர் ஆட்சி அமைய வாய்ப்புள்ளதாக பேசப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, "அப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை. ஓரிரு நாளில் இந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்துவிடும்" என்று காதர் மொய்தீன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்துக்கு சென்றுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விசிக தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில், 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள அதிமுக எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்து மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கூட்டணி கட்சிகளான பாமக 4 இடங்களிலும், பாஜக, தேமுதிக, அமமுக தலா ஒரு இடத்திலும் வெற்றிப் பெற்றுள்ளன.