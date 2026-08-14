அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் வணிக வளாக வழக்கு - அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவு
திருவண்ணாமலையில் பக்தர்கள் கூட்டத்தை முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மாநில புராதன சின்ன ஆணையம் ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்கியுள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 9:57 AM IST
சென்னை: திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலின் கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு எதிரில் வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த வழக்கில் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உலகப்புகழ் பெற்ற திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு எதிரில் ரூபாய் 6 கோடியே 39 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வணிக வளாகம் கட்டுவதற்காக கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கான பணத்தை திருக்கோயில் நிர்வாகம், பொதுப்பணித்துறைக்கு ஒதுக்கியிருந்தது.
இந்த நிலையில், அரசாணையை எதிர்த்து ராதாகிருஷணன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, வணிக வளாகம் கட்ட பிறப்பித்த அரசாணையை திரும்பப் பெற்று கடந்த ஜூன் மாதம் 19-ஆம் தேதி புதிய அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, திருவண்ணாமலை திருக்கோயிலில் பெருகி வரும் பக்தர்கள் கூட்டத்தை மேலாண்மை செய்வது தொடர்பாகவும், பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து கொடுப்பது தொடர்பாகவும், திட்டத்தைத் தயாரித்து தாக்கல் செய்யும்படி அறநிலையத்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நேற்று (ஆக.13) உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், மனோகரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, திருவண்ணாமலையில் பக்தர்கள் கூட்டத்தை முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மாநில புராதன சின்ன ஆணையம் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்துள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், திருக்கோயிலில் உள்ள ஆயிரம் கால் மண்டபத்தை, பக்தர்கள் காத்திருப்புக் கூடமாகப் பயன்படுத்த உள்ளதாகவும், வணிக வளாகம் கட்டும் திட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளதால், கட்டுமானத்துக்காக பொதுப்பணித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 6.39 கோடி ரூபாயை திரும்பத் தரவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டத்தை முறைப்படுத்துவது, வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவது தொடர்பாக புராதன சின்ன ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளைப் பரிசீலித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, வரும் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய அறநிலையத்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதேபோல், பொதுப்பணித்துறைக்கு வழங்கப்பட்ட 6.39 கோடி ரூபாயை திருக்கோயிலுக்கு திரும்பப் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.