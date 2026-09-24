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BREAKING.. அருண் ஐபிஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த அருண் ஐபிஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

அருண் ஐபிஎஸ்
அருண் ஐபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 6:28 PM IST

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சென்னை: காவல்துறை அகாடமி இயக்குநராக இருந்த அருண் ஐபிஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். கோவை ஆணையர் கண்ணனும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர்கள் இருவரும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகரக் காவலில் முக்கியப் பதவிகள் இருந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GEM VEERMANI
ஜெம் வீரமணி
அருண் ஐபிஎஸ்
காத்திருப்போர் பட்டியல்
ARUN KUMAR IPS

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