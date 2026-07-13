லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பதவியில் இருந்து அருண் மாற்றம்
தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் பொறுப்பை மகேஸ்வரி கூடுதலாக கவனிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் பதவியில் இருந்து அருண் அதிரடியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக அருண் ஐபிஎஸ் கடந்த மே 25 ஆம் தேதி நியமிக்கப்பட்டார். இந்த பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டு அவர் தற்போது தமிழ்நாடு காவல் பயிற்சிப் பள்ளியின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக அருண் நியமிக்கப்பட்டு 45 நாட்களே ஆகின்ற நிலையில் இந்த திடீர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், "லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பணிபுரிந்து வந்த அருண் ஐபிஎஸ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, சென்னை, வண்டலூர் ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் பயிற்சி பள்ளியின் இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு ஐஜியாக பணிபுரிந்து வரும் மகேஸ்வரி ஐபிஎஸ், கூடுதலாக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் பொறுப்பை கவனிப்பார்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அருண் ஐபிஎஸ், தமிழ்நாடு காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரிகளில் ஒருவராக பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். குறிப்பாக, திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அருண், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர், தமிழக வெற்றி கழகம் அரசு பொறுப்பற்ற பிறகு அவருக்கு தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குநர் பதவி வழங்கப்பட்டது.
டிஜிபி அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரிகள் மட்டுமே வகித்து வந்த இந்த பொறுப்பை, கூடுதல் டிஜிபி அந்தஸ்தில் இருந்த அருணுக்கு வழங்கப்பட்டது பேசுபொருளாக மாறியது. மேலும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக அருண் பொறுப்பேற்ற பிறகு மாநில முழுவதும் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
முக்கியமாக, அரசு அலுவலகங்களில் தொடர் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதேபோல், முன்னாள் அமைச்சர்கள் வைத்தியலிங்கம் தொடர்பான வழக்கில் மறு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. கே.என்.நேரு தொடர்பான வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பாக எ.வ.வேலு மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
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இதனிடையே முந்தைய திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த காலத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக அவர் செயல்பட்டதாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அத்துடன், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்ட விதம் தொடர்பாகவும் அவர் மீது உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பதவியில் இருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.