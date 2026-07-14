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அரசு கலைக் கல்லூரி ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அறிவிப்பு

2026-27ஆம் ஆண்டு பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் விஸ்வநாதன் - கோப்புப்படம்
அமைச்சர் விஸ்வநாதன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 5:53 PM IST

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சென்னை: அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகள், கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம், அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்ககங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் 2026-27 ஆம் ஆண்டு பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள ஜூலை 15 ந் தேதி முதல் 24 ந் தேதி வரையில் விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம், அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்ககங்கள், அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களின் (‘டி’ பிரிவு தவிர்த்து) நலன்கருதி 2026-27ஆம் ஆண்டு பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்விற்கு (General Counselling) ஆன்லைன் மூலம் 15 ந் தேதி முதல் 24ந் தேதி வரை www.nonteaching.dcetransfer.in என்ற இணையதள
முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

COUNSELLING
NON TEACHING STADD
அரசு கலைக் கல்லூரி
கலந்தாய்வு
ARTS AND SCIENCE COLLEGE

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