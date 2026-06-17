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செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம் விரிவுரையாளருக்கு இணையாக முடியாது- உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து

மாணவ, மாணவிகள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரிகளில் கஷ்டப்பட்டு இடங்களைப் பெறுகின்றனர்; எனவே அதன் மதிப்பை உணர வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 10:59 PM IST

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சென்னை: செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம், ஒரு விரிவுரையாளருக்கு இணையாக முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கல்வியாண்டில் போதுமான வருகைப்பதிவு இல்லாததால் செமஸ்டர் தேர்வெழுத அனுமதி மறுத்ததுடன், குறிப்பிட்ட அந்த கல்வியாண்டை மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி ஆகியவை பிறப்பித்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து சதீஷ் உள்ளிட்ட சட்ட கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி, தேர்வெழுத அனுமதி மறுப்பு மற்றும் மீண்டும் ஓராண்டை படிப்பது உள்ளிட்ட விதிகளை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக் கழகத்தின் பதிவாளருக்கு உத்தரவுப் பிறப்பித்திருந்தார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சட்டப்பள்ளி தரப்பில் தாக்கல் செய்திருந்த மேல்முறையீடு மனுக்களை இன்று (ஜூன் 17) விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்ரமணியம், என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தற்போதைய விதிகள் தெளிவாக உள்ளதாகக் கூறி மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

அப்போது நீதிபதிகள் தெரிவித்ததாவது, "கடுமையான போட்டிக்கு மத்தியில் மாணவ, மாணவிகள், தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரிகளில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இடங்களை பெறுகிறார்கள். அந்த இடங்களின் மதிப்பை அவர்கள் உணர வேண்டியது அவசியம் ஆகும். சட்டக் கல்வியைப் பொறுத்த வரை வகுப்பறை பாடங்கள் படிப்பதன் மூலம் மட்டுமே சிறப்பான, துடிப்பான வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்ற முடியும்.

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ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஒருபோதும் நேரடி கற்றல் முறைக்கு மாற்றாக முடியாது. அதேபோல் சாட் ஜிபிடி மற்றும் வேறு எந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கருவியாலும் தகுதியான ஒரு விரிவுரையாளருக்கு இணையாக முடியாது. செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது மனித நுண்ணறிவுக்கு மிக நெருக்கமாக வர முடியும். ஆனால் நேர்மை, ஒழுக்கம், நெறிமுறை ஆகியவற்றை ஒருபோதும் கற்றுத்தர முடியாது. இந்த பாடங்களை வகுப்பறையில் மட்டுமே கற்க முடியும்" என்று மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர்.

TAGGED:

செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம்
சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள்
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