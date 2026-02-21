ETV Bharat / state

இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையே மிகச்சிறந்த பிரசாதம் - ’வாழும் கலை’ ரவிசங்கர் குருஜி

தக்ஷின திருப்பதி எனப்படும் வெங்கடேஸ்வர ஸ்வாமி கோயிலில் நடைபெற்ற ஹிந்து தர்ம சைதன்யா மகாசபை சார்பில் விசேஷ நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் குருஜி பங்கேற்றார்.

'வாழும் கலை' ரவிசங்கர் குருஜி
’வாழும் கலை’ ரவிசங்கர் குருஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026

கிருஷ்ணகிரி: இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையே மிகச்சிறந்த பிரசாதம் என வாழும் கலை அமைப்பு நிறுவனர் ரவிசங்கர் குருஜி கூறினார்.

ஓசூர் அருகே கோபசந்திரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற தக்ஷின திருப்பதி எனப்படும் ’ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஸ்வாமி திருக்கோயிலில், ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வுகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றன. தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள இக்கோயிலில், ஹிந்து தர்ம சைதன்யா மகாசபை சார்பில் விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.

தொடக்க நிகழ்ச்சியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த சிறுமியர்கள் மற்றும் பெண்களின் கண்கவர் கோலாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் மற்றும் பக்தி இசை நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேறின. பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தி பரவசத்துடன் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். இந்த விசேஷ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக, 'வாழும் கலை' (Art of Living) அமைப்பின் நிறுவனத் தலைவர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் குருஜி வருகை தந்தார். முன்னதாக, அவர் கருவறையில் உள்ள வெங்கடேஸ்வர ஸ்வாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டார்.

தரிசனம் முடித்த பின்னர், அங்கு திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களிடையே ரவிசங்கர் குருஜி உரையாற்றினார். அவரது உரையில், “இறைவன் நம் அனைவருக்கும் எப்போதும் அன்பையும், அருளையும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் உறுதியாக நம்ப வேண்டும். வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்கள் மேகம் போல வந்து மறைந்துவிடும். அந்தத் துன்பங்களை எதிர்கொள்ள பக்தி அவசியம்.

கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அமைதியாக அமர்ந்து, தங்கள் வேண்டுதல்களை இறைவனின் பாதத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையே மிகச்சிறந்த 'பிரசாதம்'. ஒரு ஊரின் சிறப்பே அங்குள்ள 'திருத்தேர்' தான். ஊர் செழிக்க வேண்டும் என்றால் தேர் திருவிழா முறையாக நடைபெற வேண்டும்.

கோயில்கள் மட்டுமின்றி, நம் ஊரில் ஓடும் நதிகளையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். இயற்கை நலமாக இருந்தால் தான் நாடு செழிக்கும். அனைத்து மக்களும் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்று இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்” எனக்கூறி ரவிசங்கர் குருஜி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.

இந்த நிகழ்வில் தக்ஷின திருப்பதி கோயில் நிர்வாகிகள், முக்கியப் பிரமுகர்கள் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

