'அர்னாப்' புயல் எதிரொலி: சென்னை விமான நிலையத்தில் 12 விமானங்கள் ரத்து
சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லும் 6 இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : October 28, 2026 at 9:29 AM IST
சென்னை: அர்னாப் புயல் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில், இன்று 12 வருகை, புறப்பாடு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘அர்னாப்’ புயல் இன்று காலை ஆந்திர மாநில கடலோரப் பகுதியில் கரையை கடந்தது. புயலின் கண் பகுதி அதிகாலையே கரையை கடந்த நிலையில், பின்பகுதி அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் கரையை கடந்தது. நேற்று வங்கக்கடலின் மத்திய மேற்குப் பகுதியில், ஆந்திரப் பிரதேசக் கடலோரத்தை ஒட்டி அர்னாப் புயல் நிலை கொண்டிருந்தது. 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 18 கி.மீ. வேகத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்தது. இந்நிலையில் மணிக்கு 135 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அர்னாப் புயலின் தாக்கம் மற்றும் வானிலை மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலத்துக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து சென்னைக்கு வரும் விமானங்கள் என 4 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், இன்று 12 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லும் 6 இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் விஜயவாடா, விசாகப்பட்டினம், ராஜமுந்திரி ஆகிய ஆந்திர மாநில பகுதிகளில் இருந்து, சென்னைக்கு வரும் 6 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து, இன்று அதிகாலை 5.25 மணிக்கு விசாகப்பட்டினம் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், காலை 7 மணிக்கு, விஜயவாடா செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், காலை 10.30 மணிக்கு, விசாகப்பட்டினம் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் பிற்பகல் 2.35 மணிக்கு ராஜமுந்திரி செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், பிற்பகல் 2.45 மணிக்கு, விஜயவாடா செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், மாலை 4 மணிக்கு, விசாகப்பட்டினம் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஆகிய 6 புறப்பாடு விமானங்களும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
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அதேபோல் விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து சேர வேண்டிய 6 இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானங்களும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி சென்னை விமான நிலையத்தில், இன்று 12 வருகை, புறப்பாடு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரே நாளில் 12 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.