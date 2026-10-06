பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துச் சென்று செவிலியர்களை கைது செய்வதா? திமுக மருத்துவர் அணி கேள்வி
'தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்' என்று அறிவித்துவிட்டு, இப்போது 'தாய்மாமன் தடியடித் திட்டம்' ஒன்றை முதலமைச்சர் ஏற்பாடு செய்துள்ளாரா? என்று ஆர்.எஸ்.கிருத்திகா தேவி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 5:38 PM IST
சென்னை: அகிம்சை வழியில் போராடிய செவிலியர்களைப் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துச் சென்று, அவர்களின் 5 நிர்வாகிகளையும் முன்ன்றிவிப்பின்றி கைது செய்தது எந்த வகையில் நியாயம் என்று திமுக மருத்துவர் அணி துணை செயலாளர் மருத்துவர் ஆர்.எஸ்.கிருத்திகா தேவி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
காவல் துறை அராஜகம்
செவிலியர் போராட்டம் குறித்து, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மருத்துவர் அணியின் நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.
அப்போது, திமுக மருத்துவர் அணி துணை செயலாளர் மருத்துவர் ஆர்.எஸ். கிருத்திகா தேவி கூறுகையில், "நேற்று நடந்த செவிலியர்கள் போராட்டத்தை ஒரு அரசியல்வாதியாகப் பார்க்காமல், ஒரு பெண் மருத்துவராகப் பார்க்கிறேன். நியாயமான முறையில் அகிம்சை வழியில் போராடிய செவிலியர்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துச் சென்று, அவர்களின் 5 நிர்வாகிகளையும் முன்ன்றிவிப்பின்றி கைது செய்துவிட்டார்கள்.
இரவில் உண்ணாவிரதம் இருந்த செவிலியர்களைக் குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கிச் சென்றார்கள். குழந்தைகளோடு வந்திருந்த செவிலியர்களைக் காவல் துறையினர் அராஜகமாக அடித்துக் கண்ணெல்லாம் வீங்கி சிவந்துபோகச் செய்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க.. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை விட ஏழைகளுக்கு வேலை முக்கியம் - சிபிஐ வீரபாண்டியன் அறிவுறுத்தல்
'தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்' என்று அறிவித்து விட்டு, இப்போது 'தாய்மாமன் தடியடித் திட்டம்' ஒன்றை முதலமைச்சர் ஏற்பாடு செய்துள்ளாரா? 24 மணி நேரமும் மக்களுக்காகச் சேவை செய்யும் செவிலியர்கள், கரோனா காலத்தில் உயிரைப் பணயம் வைத்துப் பணியாற்றியவர்கள். வாக்குறுதி அளித்தபடி பணி நிரந்தரமும் ஊதிய உயர்வும் வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள்.
'நண்பா, நண்பீஸ், குட்டீஸ்' என்று அழைத்து குழந்தைகளை மோட்டிவேட் செய்துவிட்டு, இன்று அதே குழந்தைகளைப் போலீஸை வைத்து அடிக்க வைக்கிறாரே, இதற்காகவா மக்கள் ஓட்டு போட்டார்கள்?
மாதம் ரூ.21,000 சம்பளத்தை வைத்துக்கொண்டு அதிக பணிச்சுமையுடன் எப்படி வாழ முடியும்? அண்டை மாநிலங்களில் நல்ல ஊதியமும் பதவியும் தருகிறார்கள். ஆனால் இங்கு நியாயமான கோரிக்கைகளைக் கேட்டால் அடக்குமுறையைப் பிரயோகிக்கிறார்கள்" என்றார்.
காவல் துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
திமுக செய்தித் துறை துணைச் செயலாளர் சையது ஹபீஸ் கூறுகையில், "இந்த அரசு பேச்சுவார்த்தைக்குக் கூட தயாராக இல்லை. இங்கே போலீஸ் அராஜகம் நடக்கிறது. அனுமதி வாங்கி செவிலியர் குழு போராட்டம் நடத்துகிறது. கடந்த ஆட்சியிலும் அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். அப்போது எந்த இடத்திலும் காவல்துறையை வைத்து அடக்குமுறை செய்யவில்லை. அன்றைக்கு போராட்ட களத்திற்கு வந்த தற்போதைய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, 'நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் எல்லாம் செய்து கொடுத்துவிடுவோம்' என்று வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், இன்று பேச்சுவார்த்தைக்குக் கூட அமைச்சர் வரவில்லை; சுகாதாரத்துறைச் செயலாளரும் வரவில்லை.
காவல் துறையை வைத்து அழைத்துச் செல்கிறீர்கள். மன்னர் ஆட்சியில் கூட தூதர்களைக் கைது செய்ய மாட்டார்கள்; துன்புறுத்த மாட்டார்கள். ஆனால், செவிலியர்கள் சார்பில் சென்ற தூதர்களை கைது செய்திருக்கிறார்கள். இதற்கான அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு யார் கொடுத்தது? காவல் துறையை வைத்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேட் போல நடந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.
நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்திலும் மாணவர் தலைவர்களைக் கல்லூரி வளாகத்திற்குள்ளேயே சென்று மிரட்டினார்கள். போராட்டங்களுக்குப் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகத் தீர்வு காண்போம் என்ற எண்ணமே இல்லாத அரசு இது. செவிலியர்கள் போராடும் இடத்தில் அர்த்த ராத்திரியில் மின்சாரத்தைத் துண்டிப்பது, அவர்களை அச்சுறுத்துவது எனச் செயல்படுகிறார்கள். தூதர்களாக வந்த தலைவர்களைத் தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்து அரசு கைது செய்வது எந்த ஒரு ஜனநாயக அரசுக்கும் அழகு கிடையாது. இது முழுமையாகக் கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்.
தாய்மாமன் சென்டிமென்ட் பேசக்கூடிய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பாரா?" எஎன்று கேள்வி எழுப்பினார்.
திட்டங்களுக்கு நிபந்தனை விதிப்பு
திமுக செய்தித்துறை துணை செயலாளர் சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகையில், "மாதத்திற்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என்று சொல்லிவிட்டு, இரண்டு மாதத்திற்கு 200 யூனிட் என நிபந்தனை விதித்தார்கள்.
அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் தங்க மோதிரம் என்று சொல்லிவிட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் எனச் சுருக்கினார்கள். விவசாயக் கடன் தள்ளுபடியில் சிறு, குறு விவசாயிகள் எனப் பிரித்து நிபந்தனை விதித்தார்கள். 5 லட்சம் வரை வருமானம் உள்ள குடும்பங்களுக்கு அண்ணன் சீர் திட்டம் என்று கூறிவிட்டு, இப்போது 2.5 லட்சம் எனக் குறைத்துள்ளார்கள்.
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால், 'அரைகுறையாகச் செய்யமாட்டேன், முழுசாகச் செய்வேன்' என்று டயலாக் பேசிவிட்டு, இன்றைக்கு சொன்ன ஒரே ஒரு திட்டத்தைக் கூட முழுமையாகச் செயல்படுத்த முடியாதவராக முதலமைச்சர் இருக்கிறார்" என்று தெரிவித்தார்.