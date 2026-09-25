ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட பெண், அவரது கணவரிடம் விடிய விடிய விசாரணை
ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 3:47 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய இருவரையும் 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான மகேந்திர சிம்ஹன், அவரது மனைவி, கணேசன் ஆகிய 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் முக்கிய நபர்களாக கருதப்படும் மகேந்திர சிம்மன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரையும் 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதையடுத்து இருவரையும் காவல்துறையினர் நேற்று (செப் 25) முதல் ரகசிய இடத்தில் வைத்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விடிய விடிய நடைபெற்ற விசாரணையில், வழக்கின் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து தனித்தனியாக கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை
வீரமணி எத்தனை ஆண்டுகளாக சிறுமிகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்? இதுவரை எத்தனை சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சிறுமிகள் தொடர்பான விவரங்கள், அவர்களுடன் வீரமணிக்கு இருந்த தொடர்பு மற்றும் சம்பவங்கள் நடைபெற்ற காலகட்டம் குறித்த தகவல்களும் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும் சிறுமியுடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் பாலியல் காணொளியை பயன்படுத்தி வீரமணியை யார் யார் மிரட்டி பணம் பறித்தனர்? என்பது குறித்தும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, அவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட செல்போன்களில் இருந்ததாக கூறப்படும் அந்த காணொளிகள் வேறு யார் யாருக்கு பகிரப்பட்டன? அந்த காணொளிகள் மூலம் வேறு யாருக்காவது பணம் கைமாறியதா? என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
வீரமணியை தவிர இந்த விவகாரத்தில் வேறு முக்கிய நபர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? எனவும், வழக்கை மறைக்கவும், சமரசம் செய்யவும் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய நபர்கள் யாருக்காவது பணம் வழங்கப்பட்டதா? அவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருந்தால் எவ்வளவு தொகை கைமாறியது? என்பது குறித்தும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கிடையே வீரமணி தரப்பிலிருந்து கொலை மிரட்டல் வந்ததாக கூறி காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரை அந்த பெண் எதற்காக அணுகினார்? என்பது குறித்தும், ரஞ்சன் குமாரை அணுகியதற்கான காரணம், அதுதொடர்பான பின்னணி குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், சென்னை போயஸ் கார்டனிலுள்ள வீட்டில் மட்டுமே சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடைபெற்றனவா? அல்லது வீரமணிக்கு சொந்தமான வேறு இடங்களிலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றனவா? என்பதையும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்டுள்ள பெண் மற்றும் அவரது கணவரிடம் விசாரணை முடிந்த பின்னர், சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் இடங்களை அடையாளம் காண்பதற்காக அவர்களை நேரடியாக அந்த இடங்களுக்கு அழைத்துச்சென்று விசாரணை நடத்த காவல்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் அந்த பெண் முக்கிய நபராக கருதப்படும் நிலையில், அவரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் வழக்கில் மேலும் பல முக்கிய நபர்கள் சிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிகிறது.
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வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற கோரிக்கை
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி குறித்த வழக்கானது இன்று (செப் 25) காலை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மூத்த வழக்கறிஞர் என்.எல்.ராஜா ஆஜராகி முறையீடு செய்தார்.
அவர், இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சம்பவம் நடைபெற்றபோது பொறுப்பில் இருந்த காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கட்டாய காத்திருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனால், இந்த வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றக் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்ய உள்ளதாகவும், அந்த மனுவை பிற்பகல் அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலையில் காவல் துறையினர் புலன் விசாரணையை தொடரட்டும். முறையீடு தொடர்பாக மனுவாக தாக்கல் செய்தால் விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.
இதேபோல, வழக்கறிஞர் நிவ்யா, வீடியோக்கள் வெளியான விவகாரம் தொடர்பாக நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் முறையீடு செய்தார். முறையீட்டை கேட்ட நீதிபதி, மனுத்தாக்கல் செய்தால் பிற்பகல் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.