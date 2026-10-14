33 சவரன் திருடுபோன வழக்கில் திருப்பம்; கணவருக்கு தெரியாமல் ஆண் நண்பரிடம் அள்ளிக் கொடுத்த மனைவி - விசாரணையில் அம்பலம்
கணவருக்கு தெரியாமல் ஆண் நண்பரிடம் நகையை அள்ளிக் கொடுத்த மனைவி, நகைகள் அனைத்தும் திருடு போனதாக நாடகம் ஆடியுள்ளார் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 7:40 PM IST
திருநெல்வேலி: பாத்திர வியாபாரி வீட்டில் 33 சவரன் நகை திருடுபோன சம்பவத்தில், திருமணத்தை மீறிய உறவில் மனைவியே நகைகளை தனது ஆண் நண்பரிடம் கொடுத்து செலவு செய்தது காவல்துறை விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
திருநெல்வேலி டவுன் வ.உ.சி தெருவை சேர்ந்தவர் பாலகுருசாமி. பாத்திர வியாபாரம் செய்து வரும் இருவருக்கு ரேவதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், பாலகுருசாமி கோயில் திருவிழாவில் பாத்திர வியாபாரம் செய்வதற்காக கடந்த வாரம் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள தென்மலைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, மனைவி மற்றும் குழந்தைகளையும் தென்மலையில் உள்ள தனது தங்கை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றதால் வீடு பூட்டப்பட்டிருந்துள்ளது.
வியாபாரம் முடிந்து திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 33 சவரன் தங்க நகைகள் மாயமானது தெரியவந்தது. மேலும், தடயங்களை மறைக்க வீட்டில் மிளகாய்ப்பொடி தூவி விட்டுச் சென்ற அடையாளங்களும் இருந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, பாலகுருசாமி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். தடயங்களையும் மறைக்கத் திருட்டு கும்பல் என கருதிய போலீசார் நகை திருடியது யார் என விசாரித்து வந்தனர். இந்த நேரத்தில், வீட்டின் வெளிக்கதவு பூட்டு மட்டும் உடைக்கப்பட்டு, பீரோவின் கதவு உடைக்கப்படாமல் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
இதனால், வீட்டில் உள்ளவர்களின் உதவி இல்லாமல், சாவியை எடுத்து பீரோவை திறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என போலீசாருக்கு சந்தேகம் வந்துள்ளது. அதன்பேரில், பாலகுருசாமியின் மனைவி ரேவதியின் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை சேகரித்தனர். அதில், ரேவதிக்கு நெல்லை மாவட்டம் சுத்தமல்லி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் நவநீதகிருஷ்ணன் என்பவர் அடிக்கடி போன் செய்தது தெரியவந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: போதைப்பொருள் தொடர்பாக 12,595 வழக்குகள் பதிவு; 18 ஆயிரம் பேர் கைது - டிஜிபி மகேஷ் குமார் தகவல்
தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், ரேவதி நவநீதகிருஷ்ணனுடன் பழக்கத்தில் இருந்ததும் தெரிவந்துள்ளது. இதையடுத்து, நவநீதகிருஷ்ணனை கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதாவது, 'ரேவதி குழந்தைகளை பள்ளியில் விடச் செல்லும்போது ஆட்டோ டிரைவர் நவநீதகிருஷ்ணனிடம் அறிமுகமாகியுள்ளார். அந்த பழக்கம் நாளடைவில், திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியுள்ளது. அதையடுத்து, சுமார் 4 மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே, கணவருக்கு தெரியாமல் நகைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கொடுத்ததாகவும், அதை பணமாக்கி இருவரும் சேர்ந்து சொகுசாக செலவு செய்து வந்ததும்' விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
மேலும், கணவர் திடீரென நகைகளைக் கேட்டால் மாட்டிக் கொள்வோம் என்ற பயத்தால், நகைகள் அனைத்தும் திருடு போனதாக நம்ப வைக்க ரேவதியும் அவரது ஆண் நண்பரும் இணைந்து நாடகமாடியுள்ளனர். இதையடுத்து, திருட்டு வழக்கை மோசடி வழக்காக மாற்றிய டவுன் போலீசார் பாத்திர வியாபாரியின் மனைவி ரேவதியையும், அவரது ஆண் நண்பர் நவநீதகிருஷ்ணனையும் கைது செய்துள்ளனர்.